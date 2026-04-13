Vuit negocis de Sant Joan les Fonts i la Canya entren al Garrotxa Approp, que ja supera els 10.000 usuaris

Garrotxa Approp ha incorporat vuit establiments de Sant Joan les Fonts i la Canya i amplia així la seva presència a la comarca. Segons els responsables del projecte, l’aplicació supera els 10.000 usuaris i ha canalitzat més de 12 milions d’euros en compres de proximitat.
Sant Joan les Fonts i la Canya sumen des d’ara vuit negocis més al Garrotxa Approp, l’aplicació comarcal creada per incentivar el consum local. La incorporació es va presentar aquest matí al municipi amb representants de l’Ajuntament, del projecte i dels establiments adherits.
L’entrada d’aquests negocis amplia la xarxa de l’app en un municipi que fins ara no hi tenia aquest volum de presència. Els nous establiments són Forn Vidal, Peixateria Maria Teresa, Perruqueria Maripelos, Perruqueria Lídia – LM Rituals, Estètica Pilar, Estètica Yolanda Galvez, Perruqueria Laura i Ros Fer.
Nous negocis per fer créixer la xarxa local
Des del consistori, l’alcaldessa Maria Vidal i la regidora de Comerç Maria Dolors Cullet van emmarcar l’adhesió com una acció de suport al comerç del municipi i van avançar que l’Ajuntament farà difusió de l’eina per incentivar-ne l’ús entre la ciutadania.
Per part de l’organització, la presidenta de l’Associació pel Foment del Consum Local i de l’ACO, Esther Verdaguer, va defensar que l’arribada de Sant Joan les Fonts reforça l’abast comarcal del projecte.
Més de 10.000 usuaris i 12 milions en compres, segons l’organització
Segons els impulsors, Garrotxa Approp va néixer a finals del 2020 i avui ja supera els 10.000 usuaris, amb més de 12 milions d’euros en compres de proximitat canalitzades a través de la plataforma.
La vicepresidenta del Consell Comarcal de la Garrotxa, Gemma Canalias, va situar aquest creixement després de la incorporació de Besalú al gener i de l’extensió a Sant Joan les Fonts, mentre que la comerciant Maria Pericot va remarcar la utilitat de l’app per guanyar visibilitat i fidelitzar clientela.
La incorporació de vuit establiments no canvia només el mapa de l’aplicació. També acosta l’eina a un municipi amb comerç de proximitat divers i la fa més present fora d’Olot, en un moment en què el projecte busca continuar sumant negocis i municipis al llarg del 2026, segons l’organització.
Subscriu-te per seguir llegint
