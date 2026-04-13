Girona torna a destacar en la recollida de vidre: tercera de l’Estat i primera de Catalunya
L'Escala, Castelló d'Empúries i Castell-Platja d'Aro van ser els municipis gironins que més van aportar al contenidor verd el 2025, superant els 50 quilos per habitant
La província de Girona va tancar el 2025 com la primera de Catalunya en aportació ciutadana d’envasos de vidre al contenidor verd i com la tercera de tot l’Estat, segons les dades fetes públiques per Ecovidrio. Cada habitant hi va dipositar una mitjana de 30,5 quilos, una xifra clarament superior a la catalana i a l’espanyola.
La demarcació de Girona va recollir durant el 2025 un total de 25.348 tones d’envasos de vidre a través del contenidor verd. Segons Ecovidrio, això equival a 30,5 quilos per habitant i a uns 104 envasos per persona. Amb aquest registre, el territori se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, fixada en 22,1 quilos i 76 envasos per habitant, i també de l’estatal, que queda en 20 quilos i 68 envasos.
A escala espanyola, la província només queda per darrere de les Balears, amb 42,1 quilos per habitant, i de Guipúscoa, amb 33,3. En total, a les comarques gironines es van dipositar més de 86,8 milions d’envasos de vidre, l’equivalent a més de 237.000 al dia.
Els municipis que més en separen
Entre els municipis de més de 10.000 habitants, els valors més alts corresponen a l’Escala, amb 59,08 quilos per habitant; Castelló d’Empúries, amb 51,58, i Castell-Platja d’Aro, amb 51,01. Aquests tres municipis encapçalen la classificació gironina en aportació ciutadana al contenidor verd.
La ciutat de Girona queda lluny de la mitjana provincial. Segons les dades d’Ecovidrio, la capital va registrar 17,8 quilos per habitant, uns 61 envasos per persona. Tot i això, es manté com la segona capital de província catalana amb més aportació al contenidor verd, només per darrere de Barcelona, que arriba als 21,77 quilos.
Per sobre de Catalunya i de l’Estat
Ecovidrio sosté que els resultats de Girona arriben en un any marcat per una lleugera baixada del volum recollit respecte de l’exercici anterior, en un context de caiguda del consum que l’entitat situa entorn del 2%. Malgrat això, la demarcació manté una posició destacada tant dins de Catalunya com al conjunt de l’Estat.
Per províncies, Girona va liderar la classificació catalana per davant de Tarragona, amb 23 quilos per habitant; Lleida, amb 21,9, i Barcelona, amb 19,2. Al conjunt del país, Catalunya va tancar el 2025 amb 179.974 tones de vidre recollides selectivament.
L’impacte ambiental de la recollida
Segons els càlculs d’Ecovidrio, la recollida d’envasos de vidre a la província durant el 2025 va permetre evitar l’emissió de més de 14.700 tones de CO₂, estalviar gairebé 18.100 MWh d’energia i evitar l’extracció de més de 30.400 tones de matèries primeres. El gerent d’Ecovidrio a Catalunya, Iván Costa, va atribuir aquestes xifres al manteniment de l’hàbit de separar el vidre en origen malgrat la moderació del consum.
Les dades consoliden Girona com el territori català amb més aportació ciutadana al contenidor verd, amb una distància àmplia respecte de la resta de províncies i amb municipis turístics entre els més actius en la separació d’aquesta fracció.
Subscriu-te per seguir llegint
