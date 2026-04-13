L'incendi d'un camió de gran tonatge talla l'Eix Transversal en sentit Girona
El vehicle crema a l’altura de Brunyola.
L’incendi d’un camió de gran tonatge obliga a tallar la C-25 a Brunyola, a la Selva, en sentit Girona. Quatre dotacions dels Bombers intenten sufocar el foc del vehicle, segons ha explicat Trànsit a la xarxa social X.
Als vehicles que han quedat atrapats entre el camió incendiat i el tall de la via sí que se’ls ha permès sortir. Trànsit ja ha tallat la via i desvia els turismes per la sortida 225. Hi ha acumulat un quilòmetre de retencions.
Dificultats a Barcelona
També als voltants de Barcelona, la situació viària presenta diversos trams amb congestió. Tant la B-10 (Ronda Litoral) com la B-20 (Ronda de Dalt) presenten circulació amb retencions en tots dos sentits, amb una intensitat especial als enllaços del Nus del Llobregat i el Nus de la Trinitat.
Als accessos a Barcelona també persisteixen diversos trams amb cues. A l’A-2, entre Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, hi ha retencions en direcció a Lleida. La B-23 és un dels punts més conflictius a les 18 hores per un accident entre el Papiol i Molins de Rei, on hi ha un carril tallat i es produeixen cues importants cap a Martorell. També s’observen retencions a la C-58 i la C-33 en sentit cap al Nus de la Trinitat, així com a la C-17 en direcció a Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària