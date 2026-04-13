L'incendi d'un camió de gran tonatge talla l'Eix Transversal en sentit Girona

El vehicle crema a l’altura de Brunyola.

El camió de gran tonatge que talla l'Eix Transversal en sentit Girona. / SCT

Redacció

Girona

L’incendi d’un camió de gran tonatge obliga a tallar la C-25 a Brunyola, a la Selva, en sentit Girona. Quatre dotacions dels Bombers intenten sufocar el foc del vehicle, segons ha explicat Trànsit a la xarxa social X.

Als vehicles que han quedat atrapats entre el camió incendiat i el tall de la via sí que se’ls ha permès sortir. Trànsit ja ha tallat la via i desvia els turismes per la sortida 225. Hi ha acumulat un quilòmetre de retencions.

Dificultats a Barcelona

També als voltants de Barcelona, la situació viària presenta diversos trams amb congestió. Tant la B-10 (Ronda Litoral) com la B-20 (Ronda de Dalt) presenten circulació amb retencions en tots dos sentits, amb una intensitat especial als enllaços del Nus del Llobregat i el Nus de la Trinitat.

Als accessos a Barcelona també persisteixen diversos trams amb cues. A l’A-2, entre Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, hi ha retencions en direcció a Lleida. La B-23 és un dels punts més conflictius a les 18 hores per un accident entre el Papiol i Molins de Rei, on hi ha un carril tallat i es produeixen cues importants cap a Martorell. També s’observen retencions a la C-58 i la C-33 en sentit cap al Nus de la Trinitat, així com a la C-17 en direcció a Barcelona.

