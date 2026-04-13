Més de 600 adolescents de la Garrotxa passen pel Torín per debatre les violències sexuals a través del teatre
Ha començat a Olot l'Esquetx Fòrum, un projecte que transforma un treball previ amb alumnes de 3r d'ESO en una proposta escènica amb participació directa
Olot acull des d’aquest dilluns i fins dimecres l’Esquetx Fòrum, una proposta de teatre participatiu amb què més de 600 alumnes de 3r d’ESO dels centres de la Garrotxa abordaran les violències sexuals i de gènere a partir d’escenes breus i debat obert. Les sessions es faran a la Sala El Torín i formen part de la campanya comarcal «Retalla les violències, enganxa les cures».
L’activitat s’ha programat en tres jornades. Aquest 13 d’abril hi participen els alumnes dels centres Garrotxa i Greda; el dia 15 hi passaran Petit Plançó, Bosc de la Coma i Escola Pia, i el 16 serà el torn de Cor de Maria i Montsacopa. Tot el cicle es concentra al Torín.
El format parteix d’escenes teatrals curtes que reprodueixen situacions del dia a dia adolescent. A partir d’aquí, els estudiants poden intervenir, opinar i plantejar alternatives. Segons els impulsors, la idea no és donar respostes tancades, sinó obrir conversa sobre emocions, contradiccions i mandats de gènere que travessen les relacions entre joves.
Al darrere hi ha el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal i l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Olot, amb la col·laboració de la companyia La Nave Va.
La peça guanya interès perquè trasllada al teatre un treball que fins ara s’havia fet amb altres formats i perquè baixa el debat a escenes reconeixibles per als mateixos adolescents.
De l'hackató a l’escena
L’Esquetx Fòrum arriba després d’un procés iniciat el curs passat amb una hackató participatiu amb alumnat de 3r d’ESO. Aquella primera experiència, segons el material facilitat, va servir per recollir inquietuds i vivències sobre les relacions, la pressió social i les desigualtats. El novembre passat, aquest recorregut va tenir una altra parada amb la jornada «Em peta el cap», en què van participar més de 700 joves de 4t d’ESO en tallers i activitats creatives a Olot.
Ara el projecte fa un pas més i converteix aquell treball previ en una proposta escènica amb participació directa del públic. Aquí és on el canvi és més clar: el discurs surt del format de taller i entra en una dinàmica més viva, amb situacions representades i possibilitat d’intervenir sobre allò que passa a escena.
Un treball preparat amb els centres
Una part del pes del projecte recau en els delegats COCOBE —Coeducació, Convivència i Benestar Emocional— de tots els centres. El grup s’ha implicat en la creació de les escenes i també ha de tenir un paper actiu durant les sessions, dinamitzant el debat i afavorint la participació. El treball previ s’ha fet en sessions els dies 27 de març i 7 d’abril.
El material situa aquest cicle dins d’una línia comarcal de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques des d’una perspectiva educativa i comunitària. També concreta que part del finançament prové del Pacte d’Estat contra la violència de gènere i del programa Temps per Cures del Ministeri d’Igualtat, tot i que no se n’especifica l’import.
Amb les sessions obertes aquesta setmana a Olot, la comarca posa a prova un format que busca parlar de violències sexuals amb el llenguatge dels adolescents i dins d’un espai compartit entre centres. La xifra de participants i el salt cap al teatre expliquen per què la iniciativa va més enllà d’una activitat puntual de tutoria.
Subscriu-te per seguir llegint
