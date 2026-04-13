La Regió d'Emergències Girona lidera les actuacions dels Bombers per accidents de trànsit: més de sis serveis al dia
Va tancar el 2025 amb 2.385 rescats viaris i aquest dilluns ha arrencat la XXI edició del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit amb participació d'efectius de parcs gironins
La Regió d’Emergències de Girona continua sent la que concentra més actuacions dels Bombers de la Generalitat per accidents de trànsit. Els efectius van fer 2.385 serveis a la demarcació durant el 2025, la xifra més alta de totes les regions d’emergència del país. Això suposa més de sis sortides al dia per sinistres viaris.
La dada situa el 2025 com un dels anys amb més activitat a Girona, només per darrere del 2023, quan se’n van comptabilitzar 2.401. Per sota de la regió gironina hi van quedar l’any passat la Metropolitana Nord, amb 1.939 serveis, i Tarragona, amb 1.393. La tendència, a més, no és nova: Girona ja havia liderat el rànquing el 2019, amb 2.305 actuacions, i des del 2016 s’ha mantingut per sobre dels 2.000 serveis anuals, amb l’única excepció del 2020, marcat per la pandèmia.
Aquest 2026, de moment, manté la mateixa línia. Fins al 31 de març, els Bombers ja havien fet 466 serveis per accidents de trànsit a la Regió d’Emergències de Girona, un altre cop per davant de la Metropolitana Nord (428) i de Tarragona (308). En tot cas, aquestes xifres corresponen a actuacions dels Bombers en sinistres viaris i no pas al nombre global d’accidents.
Darrere d’aquestes sortides hi ha una de les intervencions més delicades del cos: les maniobres d’excarceració. En alguns accidents, les víctimes queden atrapades a l’interior dels vehicles i els bombers les han d’alliberar perquè puguin ser ateses pels serveis sanitaris. Els Bombers remarquen que són actuacions en què la rapidesa és vital, i que, per això, la formació i la coordinació dels equips d’emergència són determinants.
Concurs de rescats en accidents
Amb aquest objectiu, els Bombers de la Generalitat celebren des d’aquest dilluns 13 d’abril i fins divendres, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la XXI edició del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit. El certamen reunirà 51 equips: 30 competiran en la modalitat d’El repte, 16 en La línia classificatòria i 5 hi participaran com a convidats. En tots els casos, els participants hauran d’afrontar escenaris simulats d’accidents i posar en pràctica maniobres d’excarceració per alliberar víctimes atrapades dins dels vehicles.
Més enllà del vessant competitiu, el concurs serveix per perfeccionar tècniques de rescat, millorar la coordinació en accidents reals, intercanviar metodologies de treball i implementar nous procediments d’intervenció. A les proves, els assessors valoren la capacitat de comandament, la tècnica amb què es fa l’excarceració, la rapidesa de les maniobres i l’atenció sanitària integral a les víctimes, informen des del cos en un comunicat.
Pel que fa a la participació gironina, al programa hi figuren bombers de parcs de les comarques gironines com Cassà de la Selva, Vall d’Aro, Llançà, Amer, Maçanet de la Selva, La Pera, Palafrugell, RipollLloret de Mar i Santa Coloma de Farners, repartits en diferents equips i maniobres al llarg de la setmana. També hi haurà presència gironina en La línia classificatòria, la modalitat que dona accés al XX Trobada Nacional de Rescats en Aciddents de Trànsit, prevista aquest any a Madrid.
Subscriu-te per seguir llegint
