SOS Costa Brava denuncia que la nova cartografia marina FANCAT és un "greu error" i un "retrocés"
La federació alerta que l’actualització redueix la capacitat de protecció de les praderies de posidònia.
SOS Costa Brava denuncia que la nova cartografia de fanerògames marines FANCAT suposa un "greu retrocés" en la protecció i regeneració d’aquests hàbitats clau del litoral. La federació diu que la cartografia havia esdevingut una eina clau per localitzar praderies i prevenir l'impacte de fondeig però que, comparant amb la versió anterior, han detectat diferències "substancials" que comporten un retrocés en "la seva capacitat efectiva de protecció". Entre els principals canvis, l'entitat destaca la desaparició cartogràfica de praderies i petits relictes de posidònia, que "deixen de ser visibles i, per tant, queden exposats a impactes que en comprometen la regeneració".
D'altra banda, recorden que l’absència de detecció no implica absència real, i que "aquestes clapes poden actuar com a nuclis de recuperació de l’hàbitat". A més, denuncien l'eliminació de les zones d'envolvent, "una capa fonamental que integrava dins la praderia les clapes i cicatrius derivades de dècades d’impacte antròpic i que ampliava de forma prudent el perímetre de protecció".
"Aquesta actualització substitueix un model basat en el principi de precaució per un model estrictament descriptiu, que no té en compte la dinàmica ecològica ni el potencial de regeneració de les praderies", afirmen. Amb tot, diuen que l'actualització substitueix un model basat en el principi de precaució per un "estrictament descriptiu, que no té en compte la dinàmica ecològica ni el potencial de regeneració de les praderies".
Al seu entendre, tot plegat genera un escenari "preocupant" en què milers d'embarcacions podran fondejar "damunt de clapes i zones de regeneració o massa a prop dels límits de la praderia, afectant-ne la integritat i la capacitat d’expansió".
A més, avisen que la nova delimitació dificulta la tasca de vigilància i sanció, ja que complica la prova de si una embarcació està afectant directament la praderia o les zones de potencial regeneració.
Per això, reclamen la revisió "immediata" de la cartografia FANCAT per recuperar un enfocament basat en el principi de precaució i la realitat ecològica de les praderies; la reincorporació de les zones d’envolvent; la inclusió de clapes i relictes com a elements protegits; l’obligatorietat d’ús de la cartografia; l’augment dels recursos de vigilància i control; i un sistema sancionador més àgil i efectiu que incorpori el principi de presumpció de dany.
La federació alerta que aquesta actualització es produeix just en el moment en què l’Estat ha aprovat el Real Decreto 191/2026 per reforçar la protecció dels hàbitats d’interès comunitari, com la Posidònia oceànica, en compliment de la normativa internacional.
