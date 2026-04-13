Tres encaputxats assalten un estanc de Castellfollit de la Roca i s'enduen tabac per valor de més de 9.000 euros
Els lladres van rebentar una finestra rodona a cops de pedra i van cometre el robatori en només 24 minuts
Tres encaputxats van assaltar la matinada de divendres l’estanc de Castellfollit de la Roca i se’n van endur diners i 197 cartons de tabac, amb un valor que superaria els 9.000 euros.
El robatori amb força va ser ràpid. Els assaltants van trencar una finestra a cops de pedres de grans dimensions i, després d’arrencar-ne els vidres amb algun ferro, es van poder esmunyir a dins del local. Es tracta d’una finestra rodona situada a aproximadament un metre i mig d’alçada.
L’alarma de l’establiment es va disparar, però els lladres van tenir prou temps per emportar-se el botí. Tot i això, no van poder entrar al magatzem ni accedir a altres punts del local. Després, van fugir.
Un cop 24 minuts
Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins a la zona. Les càmeres de seguretat van captar els autors entrant a les 2:42 hores i sortint-ne a les 3:06, en el que va ser un robatori exprés de 24 minuts.
Aquest estanc de Castellfollit de la Roca va obrir fa aproximadament un any i mig i, segons han confirmat els responsables del negoci, és la primera vegada que pateix un robatori. Ara, els propietaris es plantegen reforçar encara més les mesures de seguretat, especialment en aquesta finestra rodona, lamenten. El local ja disposa d’alarma i càmeres de vigilància.
Investigació oberta
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Olot s’ha fet càrrec de les indagacions. Les imatges enregistrades poden ser claus per identificar els autors, igual que altres càmeres que hi pugui haver al municipi per intentar determinar el vehicle amb què van fugir. De moment no s'han practicat detencions, confirmen des del cos policial.
