La Vall de Bianya busca diners per a la futura escola després d’un cost més alt del previst
L'Ajuntament de la Vall de Bianya busca finançament per urbanitzar els terrenys de la futura escola, després de quedar fora del Pla de Barris i en haver de desviar una canonada de gas
La Vall de Bianya se centra aquest any a trobar finançament per urbanitzar els terrenys on s’ha d’ubicar la futura escola. L’Ajuntament va intentar encaixar aquesta actuació al Pla de Barris, però en va quedar fora, i ara admet que l’obra serà més cara del previst perquè caldrà moure una canonada de gas i instal·lar una estació transformadora.
El projecte educatiu continua en marxa, però el coll d’ampolla és ara la urbanització prèvia del sector. Segons va explicar l’alcalde, Marc Toboso, a Ràdio Olot el consistori espera rebre en poques setmanes el projecte encarregat, que ha de concretar l’abast exacte de les obres i el seu cost final.
La primera via de finançament que va explorar el municipi va ser el Pla de Barris, però la candidatura no va prosperar. Segons l’alcalde, els criteris de la convocatòria, vinculats a la renda per càpita, van deixar fora la Vall de Bianya. A més, el marc d’aquesta línia permetria finançar obres d’urbanització, però no pas l’edificació del centre educatiu.
Condicionants sobre el terreny
La complicació arriba amb els condicionants tècnics que han aparegut sobre el terreny. Toboso va admetre que l’actuació costarà més del que s’havia previst inicialment perquè s’haurà de desviar una canonada del gas i afegir-hi una estació transformadora, dues intervencions que encareixen el projecte abans fins i tot de parlar de la construcció de l’escola.
L’Ajuntament sí que té resolta una peça important: des de fa mesos disposa de l’espai reservat per al futur equipament educatiu. Segons la transcripció, els terrenys es troben al costat del camp de futbol de l’Hostalnou. Amb aquest sòl ja definit, el municipi manté oberta la carpeta del finançament i té pendent una reunió amb responsables de la Generalitat.
Això vol dir que la futura escola no s’ha aturat, però que encara depèn d’un pas previ i car: deixar el sector a punt. Sense aquesta urbanització, el projecte no pot avançar al ritme que voldria el municipi.
Finalment, queda pendent conèixer el projecte definitiu i, sobretot, d’on sortirien els diners per desbloquejar la urbanització dels terrenys de la futura escola.
