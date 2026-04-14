Gegants, sardanes, dinar popular i una jornada solidària: així serà la Festa del Roser a Sant Joan les Fonts
Sant Joan les Fonts celebrarà la Festa del Roser amb propostes familiars, música, un dinar popular i activitats per recaptar fons per a AFANOC i La Casa dels Xuklis
Sant Joan les Fonts celebrarà la Festa del Roser els dies 18 i 19 d’abril i la tancarà el 26 d’abril amb una jornada solidària. Segons ha informat l’Ajuntament, el programa inclou propostes familiars, música, dinar popular, gegants, sardanes i activitats per recaptar fons per a AFANOC i La Casa dels Xuklis.
Sant Joan les Fonts ja té a punt una nova edició de la Festa del Roser, que es farà el cap de setmana del 18 i 19 d’abril i s’allargarà fins al diumenge 26 amb una jornada solidària. El municipi concentrarà durant aquests dies bona part de l’activitat festiva a la Plaça Major i altres espais del poble, amb un programa que combina cultura popular, música i actes oberts a veïns i visitants, segons la informació difosa per l’Ajuntament.
La festa arrencarà dissabte 18 amb un concurs de pintura ràpida infantil organitzat per l’EMBA i continuarà amb un vermut musical al migdia. Un dels actes centrals de la jornada serà el dinar popular a la Plaça Major, amb arròs mar i muntanya i jocs de sobretaula. A la tarda hi haurà un espectacle de Jaume Barri adreçat al públic familiar i, a la nit, la Pista Polivalent acollirà el concert de Miquel del Roig i Pelukass, amb una entrada de 5 euros.
El diumenge, protagonisme per als gegants i les sardanes
L’endemà, diumenge 19, el protagonisme serà per al ball dels gegants i la cercavila, que estaran acompanyats per la xaranga Band Torrats. Després de la missa solemne, la programació es reprendrà a la tarda amb una audició de sardanes a la Plaça Major amb la cobla Vila la Jonquera, que tancarà el cap de setmana principal de la celebració.
La Festa del Roser tindrà enguany una continuació el diumenge 26 d’abril amb una jornada solidària destinada a recaptar fons per a AFANOC i La Casa dels Xuklis. El programa inclou una marxa popular, classes de spinning —amb una inscripció de 5 euros— i un partit de futbol solidari al migdia. En aquesta part final de la festa hi col·laboren l’Escola Castanyer, l’AMPA, el Club Poliesportiu Santjoanenc i l’Àrea Bàsica de Salut.
Amb aquest format, Sant Joan les Fonts allarga la celebració més enllà del cap de setmana central i hi afegeix un vessant solidari. L’Ajuntament ha fet una crida a la participació i ha agraït l’organització de la festa a la Comissió de Festes de Sant Joan les Fonts, amb suport d’entitats i col·laboradors locals.
