Girona acollirà la segona Jornada d’Esport Adaptat i Inclusiu
La Diputació de Girona impulsa la jornada, que es farà al centre de la ciutat el 26 d'abril amb activitats obertes a tothom i amb dos ambaixadors d’elit
La Diputació de Girona impulsa el diumenge 26 d’abril la segona Jornada d’Esport Adaptat i Inclusiu, una proposta que es farà al centre de la ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat i el suport d’entitats, associacions esportives i fundacions d’arreu de la demarcació. L’activitat tindrà lloc de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de dues del migdia a la plaça de Calvet i Rubalcaba i a la plaça de Salvador Espriu.
La iniciativa s’emmarca en les accions de la Taula de l’Esport Adaptat, un òrgan de caràcter consultiu adscrit al servei d’Esports de la Diputació, i vol apropar a la ciutadania la realitat de les persones amb discapacitat a través d’experiències reals, adaptades i inclusives. La jornada s’adreça a persones amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual, sensorial i amb trastorns de salut mental, però també al conjunt de la població, amb la voluntat de fomentar la convivència, la integració social i la igualtat d’oportunitats.
Avançant cap a la “normalització”
La presentació s’ha fet aquest dimarts a l’aula magna de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona amb la participació del diputat d’Esports, Jordi Masquef; el segon tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, i el representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona, Narcís Casassa. Masquef ha remarcat que cal continuar avançant cap a la “normalització” de l’esport adaptat i ha defensat que “no podem parlar d’un sistema esportiu complet si no garantim que qualsevol persona pugui accedir-hi en igualtat de condicions”. Ayats ha assegurat que l’objectiu és “continuar fent de Girona una ciutat referent en la promoció de l’esport inclusiu”, mentre que Casassa ha subratllat que la jornada ha de servir per “visibilitzar i posar en valor” la feina que s’està fent en aquest àmbit i per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’avançar en aquesta normalització.
Al llarg del matí, els participants podran practicar diferents activitats com la dansa, el voleibol adaptat, el surfskate, el simulador de surf, el bàsquet, les arts marcials, el futbol sala, el rugbi en cadira de rodes, l’eslàlom, la boccia, l’atletisme, el simulador de vela i la joëlette, una cadira tot terreny d’una sola roda.
La principal novetat d’aquesta edició serà la presència de dos ambaixadors d’elit: Vasile Agache i Lara Arenós. Agache, jugador de boccia en la categoria BC4, competeix a nivell internacional des del 2017 i va participar als Jocs Paralímpics de París 2024. Arenós, per la seva banda, juga actualment a bàsquet en cadira de rodes amb el Bàsquet Girona i l’any passat va aconseguir la medalla de bronze a l’Europeu femení de Sarajevo. Tots dos han assistit a la presentació d’una jornada que vol convertir l’esport en una eina de sensibilització, inclusió i cohesió social.
Subscriu-te per seguir llegint
