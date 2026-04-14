Jaume Butinyà, reescollit com a candidat de Som Banyoles-ERC a l’alcaldia de Banyoles

El regidor i portaveu de la formació assenyala que “Banyoles ha crescut però no s’ha fet gran”, pel que assegura que “el que fa vuit anys era necessari, ara ja és urgent”

El regidor i portaveu d’ERC-Som Banyoles, Jaume Butinyà. / Pau Sitjà

Meritxell Comas

El regidor i portaveu d’ERC-Som Banyoles a l’Ajuntament de Banyoles, Jaume Butinyà, ha estat reescollit com a candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Banyoles per a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027. La seva candidatura va ser ratificada per l’assemblea local del partit celebrada el passat dissabte 28 de març.

Butinyà assegura que afronta aquesta nova etapa amb la mateixa determinació que el va portar a presentar-se per primera vegada l’any 2019. En aquest sentit, assenyala a través d'un comunicat que “els motius que ens van impulsar fa anys continuen plenament vigents” i defensa que el projecte republicà per a Banyoles “no només es manté, sinó que és avui més necessari que mai”. “El que fa vuit anys era necessari, ara ja és urgent”, afegeix.

El candidat republicà destaca que "és el moment de trencar amb la dinàmica d’inèrcia dels darrers anys" i afirma que “Banyoles ha crescut però no s’ha fet gran”. Segons Butinyà, la ciutat “no es troba en una situació de crisi, però sí en un moment d’estancament que comporta la pèrdua d’oportunitats”.

Des d’ERC, defensen un projecte que "vol recuperar el ritme, l’ambició i les oportunitats de la ciutat després de 20 anys de govern continuista". En aquest sentit, Butinyà explica que la proposta de Som Banyoles té la voluntat "d’engrescar el màxim de gent possible, amb una aposta clara i decidida per escoltar la ciutadania, fomentar el diàleg i sumar sensibilitats diverses més enllà de les sigles del partit".

