El zelador d'Olot
Joan Vila, el zelador d'Olot condemnat per 11 assassinats en un geriàtric, es canvia de sexe
La transició no alteraria la condemna ni el règim penitenciari
El reclús, que hauria adoptat el nom d’Aida, compleix condemna al centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres
Joan Vila, condemnat pels assassinats d'onze ancians al geriàtric La Caritat d’Olot, ha iniciat un procés de canvi de sexe i d’identitat mentre compleix condemna al centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres. El reclús, que hauria adoptat el nom d’Aida, ja es troba al departament de dones després del tractament hormonal i està pendent de la intervenció quirúrgica definitiva, que assumirà la sanitat pública, segons ha avançat El Punt Avui.
Aquest canvi personal i registral, però, no tindrà cap conseqüència sobre la pena imposada ni sobre l’execució de la sentència. Així ho remarquen juristes consultats, que assenyalen que la condemna dictada per l’Audiència de Girona i confirmada pel Tribunal Suprem continua plenament vigent, independentment que el condemnat hagi modificat la seva identitat legal. En tot cas, l’únic pas formal que consideren oportú és comunicar el canvi al tribunal executor perquè en quedi constància.
Vila compleix una pena de 127 anys de presó, amb un màxim de 40 anys d’obligat compliment, i els experts descarten que la transició pugui influir en el règim penitenciari o servir d’argument per reclamar beneficis penitenciaris. En aquest sentit, recorden que els intents previs de la defensa per aconseguir un règim ordinari que li permetés accedir al tercer grau i als permisos ja van ser rebutjats pels tribunals.
Canvis a la vida penitenciària
On sí que hi haurà adaptacions és en el dia a dia dins del centre penitenciari. La nova situació obliga la presó a ajustar-se a les necessitats derivades del procés de transició, tant pel que fa a la convivència com a l’atenció mèdica i posterior recuperació. La intervenció quirúrgica, en qualsevol cas, no es farà dins la presó.
Els advocats Jaume Dalmau i Jordi Coma, que van exercir l’acusació particular en representació de familiars d’algunes víctimes, no donen transcendència jurídica al canvi. Entenen que es tracta d’una qüestió personal que no modifica el compliment de la condemna ni altera la valoració que fins ara han fet els tribunals sobre la situació del pres.
Gairebé 16 anys entre reixes
Joan Vila va ingressar a la presó el 18 d’octubre del 2010 i ja ha complert gairebé 16 anys dels 40 que ha de passar privat de llibertat. Durant aquest temps no ha obtingut cap permís de sortida.
Considerat l’assassí en sèrie més prolífic de l’Estat aquest segle, el cas de Vila ha estat objecte d’anàlisi en estudis de criminologia i també ha inspirat diverses obres literàries i d'un capítol del programa Crims de Carles Porta. Ara, el seu nom torna a situar-se en primer pla per una decisió personal que, malgrat l’impacte mediàtic, no canvia res en l’àmbit judicial ni penitenciari.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges