Una jornada posa en relleu el talent investigador dels sanitaris gironins en formació
La V Jornada Gironina de Recerca per Residents ha reunit aquest dimarts al Palau de Congressos de Girona professionals sanitaris en període de residència de diferents centres de les comarques gironines, en una trobada que ha servit per reivindicar el pes de la investigació en la millora de l’assistència i per visibilitzar el talent dels futurs especialistes del territori.
La jornada, impulsada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), s’ha organitzat conjuntament amb les unitats docents de l’Hospital Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària, l’Atenció Primària ICS Girona, la Fundació Salut Empordà, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. L’esdeveniment ha comptat amb el patrocini de la Fundació Mutual Mèdica i de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona, així com amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i de l’Auditori-Palau de Congressos.
Durant l’acte, la directora de l’Idibgi, Marga Nadal, ha subratllat el paper clau de la recerca en l’àmbit assistencial i ha remarcat la importància que els professionals sanitaris es facin preguntes que puguin respondre’s a través de la investigació per millorar el diagnòstic, el pronòstic i la cura de les persones.
El programa ha inclòs la ponència Talent Gironí, amb la participació de professionals que havien estat becats en edicions anteriors. Hi han intervingut Maria Condom, metgessa de família de l’EAP Cassà de la Selva; Roser Fort, metgessa adjunta de la Unitat de Càncer de Mama de l’ICO Girona, i Carles Moliner, adjunt de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Cardiopaties Familiars de l’Hospital Trueta. Tots tres han compartit la seva experiència investigadora i els projectes que desenvolupen gràcies a aquest ajut, adreçat a professionals que han acabat la residència i que els permet incorporar-se durant un any a un grup de recerca de l’IDIBGI, amb opció de pròrroga.
Importància de la intel·ligència artificial
Un altre dels eixos de la jornada ha estat la taula rodona IA en recerca: eina, copilot o substitut?, que ha abordat els reptes i els aspectes legals associats a l’ús de la intel·ligència artificial en l’activitat investigadora. La sessió, moderada pel doctor Alberto Zamora, ha comptat amb les aportacions de Mariona Vilar, infermera d’atenció primària especialista en infermeria familiar i comunitària amb formació en intel·ligència artificial; Míriam Méndez, responsable de Recerca i Innovació de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació TIC Salut Social, i Albert Sabater, professor Serra Húnter de Sociologia, director de la Càtedra-Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya i delegat del rector per a una IA responsable a la Universitat de Girona.
Al llarg de la jornada s’han presentat prop de 90 treballs de recerca. D’aquests, 11 han estat seleccionats per exposar-se en format de comunicació oral, mentre que la resta s’han presentat en forma de pòster científic amb defensa davant dels avaluadors i del públic assistent.
