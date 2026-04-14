Junts demana al PSC que "resolgui els problemes" amb els regidors de Ripoll abans d'"alliçonar" sobre Aliança
Vergés vincula la polèmica per l'abstenció al pressupost d'Orriols amb el "desgavell" del Govern d'Illa
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat aquest dimarts al PSC que "resolgui els problemes" que té el partit a Ripoll -on cap membre de la llista vol agafar el relleu dels dos regidors forçats a dimitir per l'abstenció al pressupost de l'alcaldessa Sílvia Orriols- abans d'"alliçonar" els juntaires sobre Aliança Catalana. En una roda de premsa al Parlament, Vergés ha relacionat la polèmica a la capital del Ripollès amb el "desgavell" que, a parer seu, regna al Govern de Salvador Illa. En aquest sentit, el portaveu ha carregat contra la falta de pressupostos de la Generalitat i l'acord d'investidura de l'agost de 2024, que "lliga de mans i peus" a l'executiu català i l'impossibilita de "rebaixar cap impost".
Vergés ha recordat que el Ple del Parlament que comença aquest dimarts a la tarda debatrà el decret de suplement de crèdit, que ha criticat com a via pressupostària perquè "no té cap mena de control parlamentari", i també el decret de mesures urgents en diferents àmbits, com l'urbanisme. Sobre aquest últim, ha assegurat que el Govern "l'aprofita per apujar el cànon d'aigua i el que pagaran els ciutadans pels residus".
Per a Junts, l'acord d'investidura entre el PSC-Units, ERC i els Comuns -i la seva política fiscal- "impossibilita" el Govern de poder pactar els pressupostos amb altres formacions més enllà d'"un tripartit que és un desgavell". Vergés ha reiterat que aquest pacte "ja marca molt clarament la seva línia vermella" de no estar al costat de la gent, de no voler rebaixar impostos, ni tan sols ajustar l'IRPF al cost de la vida. Precisament, el ple del Parlament d'aquesta setmana votarà una proposició de llei impulsada per Junts per reduir l'IRPF. I està previst que es rebutgi.
Finalment, el portaveu de Junts al Parlament ha advertit que la regularització de persones migrants que el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts "no és la solució". A parer seu, el desllorigador passa per "gestionar amb responsabilitat i valors" la immigració, motiu pel qual ha demanat la cessió de "competències plenes" a la Generalitat en aquest assumpte.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions