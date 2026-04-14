L’actual Trueta encara necessitarà reformes fins que no hi hagi el nou hospital
La gerenta Àngels Morales afirma que caldrà continuar fent adequacions en àrees com l’UCI pediàtrica o la unitat coronària i fixa com a repte mantenir l’excel·lència assistencial durant la transició.
L’hospital Josep Trueta de Girona encara haurà d’afrontar noves reformes i adequacions a l’edifici actual fins que no hi hagi un nou centre. Així ho ha explicat aquest dilluns la gerenta del centre, Àngels Morales, que ha admès que, mentre el projecte del nou complex avanci, caldrà continuar intervenint en alguns espais per garantir la qualitat assistencial.
Morales ha situat el gran repte immediat del Trueta en “seguir atenent la població amb tota l’excel·lència possible” en un centre per on passen cada dia 3.000 persones, a banda dels acompanyants i dels professionals que hi treballen. En aquest sentit, ha posat en valor la puntuació actual que els usuaris donen a l’hospital, un 8,6, tot i que ha assegurat que la voluntat és millorar-la encara més.
Segons la gerenta, l’objectiu és arribar al nou hospital “amb les millors condicions”, a partir del treball conjunt entre el Trueta i Santa Caterina, els dos centres que han de conformar el futur Campus de Salut.
“Haurem de seguir fent adequacions”, ha afirmat Morales, que ha precisat que aquestes intervencions s’aniran modulant a mesura que el projecte del nou campus evolucioni. La previsió, ha dit, és que siguin cada vegada menys importants com més a prop estigui el futur hospital, però ha advertit que hi ha necessitats que no es poden ajornar.
UCI pediàtrica i unitat coronària
Entre les àrees que poden requerir noves actuacions, la gerenta ha assenyalat l’UCI pediàtrica i la unitat coronària, tot i que no ha descartat que puguin aparèixer altres necessitats. En qualsevol cas, ha remarcat que el manteniment del centre s’haurà de continuar fent fins al trasllat definitiu i que la prioritat és preservar “la màxima qualitat” en l’assistència als pacients.
Morales també ha subratllat que la transformació no ha de ser només física, sinó també organitzativa. Segons ha explicat, el Trueta haurà d’anar evolucionant progressivament “cap a una nova manera de treballar”, pensant ja en el funcionament del futur hospital i en la integració amb la resta d’equipaments que han de formar part del Campus de Salut.
La gerenta ha volgut posar l’accent igualment en la dimensió humana de l’assistència. “L’hospital no són les parets, sinó les persones”, ha remarcat. En aquest sentit, ha defensat que tant els professionals com els pacients són l’eix central del Trueta, i que, tot i que les infraestructures ajuden a fer l’activitat “més fàcil i més propera”, el centre no pot perdre mai de vista el tracte humà.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
- Ripoll modifica el POUM per afavorir la instal·lació d’un nou gran supermercat
- Tres encaputxats assalten un estanc de Castellfollit de la Roca i s'enduen tabac per valor de més de 9.000 euros
- Necrològiques del 13 d'abril de 2026