Sílvia Paneque, sobre el vot dels regidors del PSC de Ripoll: "L'extrema dreta és una línia vermella"
El Govern accepta la renúncia de l'edil Enric Pérez com a assessor de Territori.
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat aquest dimarts que l'abstenció dels dos regidors socialistes a Ripoll en els pressupostos de l'alcaldessa, Sílvia Orriols, és "contrària" als valors del PSC. "No hi ha cap marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta, és un projecte absolutament contrari a allò que defensa el Govern, és una línia vermella", ha reivindicat Paneque, en roda de premsa. Així mateix, la consellera ha acceptat la renúncia de l'edil Enric Pérez com a assessor del departament i ha valorat la feina que ha dut a terme fins ara. També ha opinat que el 'no' als comptes no hagués significat "una situació de bloqueig", sinó una "posició de defensa d'acció de govern"
Paneque ha acceptat aquest matí la renúncia de Pérez com a assessor del departament. Les seves tasques comprenien des de l'àmbit de la mobilitat fins a l'acompanyament en municipis concrets, segons ha explicat la consellera. Així mateix, Paneque ha deslligat la funció de Pérez com a edil del seu càrrec a Territori, i ha posat en valor la feina de l'assessor duta a terme fins ara.
La portaveu de l'executiu ha defensat que ambdós regidors socialistes de Ripoll han reconegut "l'error" posant a disposició del partit el seu càrrec. El grup municipal del PSC de Ripoll ha rebutjat aquest mateix dimarts la decisió del partit de forçar els dos regidors a dimitir i ningú de la llista vol agafar el seu relleu. Els dos edils neguen que s'hagi produït cap reunió amb l'executiva i asseguren que se n'han assabentat pels mitjans.
Per a Paneque, no hi ha res "més contrari" als valors dels socialistes i del Govern que el que defensa Aliança Catalana. Després de ser preguntada per quin escenari hauria preferit l'executiu, Paneque ha descrit que l'oposició a aquests comptes hagués implicat una "defensa d'acció de govern" i no un "bloqueig". També ha vinculat els pressupostos municipals d'Orriols a l'aplicació de polítiques d'extrema dreta.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions