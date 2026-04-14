El PSC de les comarques gironines dissol l'agrupació socialista de Ripoll i crea una comissió gestora

La federació del partit recorda que els edils van posar els càrrecs "a disposició" del partit.

Imatge dels dos regidors del PSC de Ripoll, en una atenció als mitjans.

Imatge dels dos regidors del PSC de Ripoll, en una atenció als mitjans. / ACN

ACN

ACN

Ripoll

La federació del PSC de les comarques gironines ha acordat dissoldre l'agrupació de Ripoll i crear una comissió gestora després de forçar la dimissió dels dos regidors que es van abstenir en el pressupost de Sílvia Orriols. En un comunicat, la federació reivindica la seva posició per decidir els propers passos, ja que els regidors van posar els càrrecs "a disposició". Argumenten que han acceptat les dimissions perquè "la línia vermella de no pactar amb l'extrema dreta s'ha de respectar a tot Catalunya". El partit també valora que el PSC de Ripoll reconegués l'"error" que va cometre al plenari, "una opinió compartida pels socialistes gironins". Ara es treballa per articular un projecte alternatiu a l'Ajuntament i "reconduir" la situació.

És la resposta al comunicat que aquest dimarts han fet públic els dos regidors, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, en què han assegurat que la decisió de fer-los dimitir ha estat "unilateral" des de l'executiva nacional del partit. A més a més, han assegurat que ni la federació gironina del partit ni ningú de l'executiva s'ha reunit amb ells per abordar el tema, malgrat que així s'ha dit públicament, i que se n'han assabentat per la premsa perquè ningú els ho ha comunicat formalment. També han anunciat que el PSC de Ripoll està completament en desacord de la mesura i que ningú de la llista agafarà el relleu dels dos regidors. 

Per tot plegat, els dos regidors han formalitzat la renúncia al càrrec en un acte de "responsabilitat". Enric Pérez també ha demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el seu cessament del càrrec que ocupa com a assessor, una petició que la consellera ha acceptat. Segons Paneque, el vot dels dos regidors és "contrari als valors del PSC".

