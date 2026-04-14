El PSC força la dimissió dels dos regidors que van facilitar el pressupost d’Orriols a Ripoll
La direcció del partit i els edils van mantenir una llarga reunió dilluns a la tarda per abordar la qüestió
Sara González / Agències
Els dos regidors del PSC a l’Ajuntament de Ripoll que van abstenir-se en la votació del pressupost facilitant així que l’alcaldessa, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) aprovés els comptes, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, deixen el seu càrrec. La direcció del partit i els edils van mantenir una llarga reunió dilluns a la tarda, per abordar la polèmica votació, que havia aixecat ampolles a la formació i havia provocat la condemna fins i tot de Salvador Illa. Aquest dimarts al matí el PSC ha emès un comunicat on explica que deixaran de ser regidors. Així, el partit força la seva sortida de l’Ajuntament després que ells posessin el seu càrrec a disposició.
“Els regidors van posar els seus càrrecs a disposició del partit. El PSC ha acceptat les seves renúncies per tal que deixin pas a nous regidors. Uns altres dos companys del partit assumiran les actes de regidors”, amb aquestes breus paraules, la direcció nacional del PSC ha informat del resultat de la reunió de dilluns, tancant així la polèmica generada.
Aquest cap de setmana, el mateix president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja va refermar l'oposició a aquests fets. "Al PSC mai ens trobaran en acords amb qui fa apologia de la intolerància", va dir, sense referir-s'hi directament.
L'endemà de la votació, els dos regidors van posar el seu càrrec a disposició del partit, admetent que l’abstenció havia sigut un error. En un comunicat, exposaven que el propòsit d'aquella decisió era el d'evitar un nou circ polític i mediàtic a Ripoll, i admetien que "no es va tenir prou en compte el principi fonamental d’evitar qualsevol col·laboració amb l'extrema dreta és superior a aquella intenció inicial".
El comunicat va arribar després que la federació socialista de les comarques gironines mostrés la seva reprovació, qualificant-ho de "desacord absolut" i assegurant que no en tenien coneixement previ. Aquell mateix dia els van citar de forma immediata per demanar explicacions i "actuar en conseqüència".
La consideració de falta molt greu
Segons l’article 18 del codi ètic del PSC, es pot considerar una falta molt greu l’actuació contrària als acords adoptats expressament pels òrgans de direcció del partit. Això és exactament el que la direcció dels socialistes catalans considera que ha passat. Aquestes conductes poden ser sancionades amb una suspensió de militància de més de 18 mesos i fins a tres anys —cosa que implica la pèrdua del càrrec—, amb una inhabilitació temporal per exercir responsabilitats orgàniques o amb l’expulsió definitiva del partit.
Dos regidors molt coneguts a Ripoll
Diplomat en Educació Social, Enric Pérez va ser president del Consell Comarcal del Ripollès del 2007 al 2011. A Ripoll, ha sigut regidor durant el període 2003-2011 i des del 2019 fins a l'actualitat. En aquests últims comicis, es va presentar com a cap de llista a l'alcaldia, en substitució de l'actual regidora Anna-Belén Avilés. En l'àmbit professional, ha sigut director comercial del centre especial de treball de la Fundació MAP i des del 2025 que forma part del gabinet de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
L'altra regidora, Anna-Belén Avilés, és llicenciada en Filologia Hispànica i també una persona molt coneguda del PSC de Ripoll. Va ser regidora i cap de llista de la formació des del 2013 fins al 2015 i des del 2019 només regidora perquè va fer un pas al costat per motius personals i Enric Pérez va passar a ser el cap de llista. En l'àmbit professional, ha sigut professora d'institut i actualment és bibliotecària.
En els últims comicis, el PSC de Ripoll va treure 2 regidors, un menys que el 2019, i va passar de quarta força a tercera amb el triomf d’Aliança Catalana com a partit més votat. Sílvia Orriols governa en minoria amb 6 dels 17 regidors.
