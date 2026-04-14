El PSC de Ripoll rebutja la decisió del partit i ningú de la llista vol agafar el relleu dels regidors forçats a dimitir

Els dos edils neguen que s'hagi produït cap reunió amb l'executiva i asseguren que se n'han assabentat pels mitjans

Els regidors socialistes Anna-Belén Avilés i Enric Pérez abstenint-se / Jordi Remolins

Cap membre de la llista de Ripoll vol agafar el relleu dels dos regidors forçats a dimitir per l’abstenció del pressupost de Sílvia Orriols. En un comunicat signat pels regidors, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, expliquen que l’agrupació local “no comparteix en cap cas aquesta decisió i hi està en absolut desacord” d’una mesura presa “de forma unilateral per la direcció nacional del PSC”. També neguen que hi hagi hagut cap reunió per abordar aquest tema tal com es va explicar ahir des de l’executiva nacional ni amb la federació gironina. “No es va celebrar cap reunió ni ahir a la tarda ni, en el moment en què hem tingut coneixement d’aquesta decisió pels mitjans ni se’ns havia traslladat cap comunicació formal al respecte”, afirmen.

Al document signant, que han donat a conèixer aquest dimarts al matí, remarquen que “cap persona del partit s’ha adreçat presencialment a nosaltres a Ripoll per comunicar-nos aquesta petició de dimissió”, ni de la federació de les comarques gironines. I per tant, confirmen que s’han vist forçats a dimitir. “Malgrat això, i atenent la informació coneguda, hem actuat amb responsabilitat i hem formalitzat la nostra renúncia”, assenyalen. En aquest mateix sentit, Enric Pérez també ha demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el seu cessament del càrrec que ocupa com a assessor.

D’altra banda, assenyalen que la seva actuació durant tots aquests anys com a regidors ha estat guiada per la “voluntat de treballar pel nostre municipi, per la seva gent, per la defensa dels serveis públics i per la millora de la qualitat de vida dels ripollesos i ripolleses”. I afegeixen que ho han fet “des d’uns valors socialdemòcrates que compartim des de ben joves, amb un compromís ferm amb la igualtat d’oportunitats i amb la defensa de la gent treballadora”.

