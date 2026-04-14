Sant Joan les Fonts busca noves veus de la fantasia en català amb el premi «Dones d’Aigua»
El concurs literari de Sant Joan les Fonts, adreçat a majors de 18 anys, premiarà relats inèdits inspirats en el paisatge local i la mitologia catalana amb un primer premi de 400 euros
Sant Joan les Fonts ha obert la convocatòria del premi literari «Dones d’Aigua 2026», un certamen de narrativa curta fantàstica impulsat per l’Escola Municipal de Belles Arts i la Biblioteca Municipal Francesc Caula. El concurs s’adreça a majors de 18 anys, demana obres inèdites escrites en català i fixa el termini de presentació per al 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi.
El premi vol fomentar la creació literària en llengua catalana i donar visibilitat a noves veus del gènere fantàstic. Concretament, distingirà el millor relat inspirat en el paisatge de Sant Joan les Fonts i vinculat a l’imaginari de les dones d’aigua, la bruixeria o altres éssers de la mitologia catalana.
Les bases estableixen una extensió màxima de 9.000 caràcters. També fixen una dotació de 400 euros per al primer premi, 300 euros per al segon i 150 euros per al tercer. Això vol dir que el certamen repartirà 850 euros en total.
Veredicte per la Festa Major
Els originals s’han d’enviar al correu premis@santjoanlesfonts.cat abans del 23 d’abril. El jurat estarà format per Irene Bonet, de la llibreria Drac d’Olot; Judit Badia, directora de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot; Josep Granados, professor de català; Carles Guillot, mediador literari, i Xavier Valeri, escriptor i periodista santjoanenc.
El veredicte es farà públic durant la Festa Major de Sant Joan les Fonts. Per això, la convocatòria situa el premi en el calendari cultural del municipi entre Sant Jordi i una de les cites més destacades de l’any al poble.
Amb aquesta nova edició, Sant Joan les Fonts torna a buscar relats arrelats al seu paisatge i al seu imaginari popular. El pròxim pas és el tancament del termini, el 23 d’abril, i l’elecció de les obres guanyadores per part del jurat.
