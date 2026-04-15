Banyoles inicia una campanya informativa per als conductors de patinets elèctrics
La Policia Local posa en marxa una campanya per donar a conèixer la nova normativa sobre el registre obligatori i la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil
La Policia Local de Banyoles durà a terme, del 20 al 30 d’abril, una campanya informativa per donar a conèixer la nova normativa que afecta les persones conductores de VMP, com són els patinets elèctrics, que han de registrar-los a la Direcció General de Trànsit (DGT), així com també contractar una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La campanya també vol servir per reduir les problemàtiques detectades entre els usuaris de patinets i els vianants.
A finals del mes de gener d’aquest any va entrar en vigor el registre obligatori de patinets elèctrics, gestionat des de la Direcció General de Trànsit (DGT). El regidor de Polítiques de Seguretat Pública i Espai Públic, Jordi Carretero, assegura que “des de la Policia Local s’ha detectat que després de tres mesos encara hi ha moltes persones usuàries de patinets elèctrics que no han portat a terme aquest registre, ni la contractació de l’assegurança, per aquest motiu, s’ha decidit fer aquesta campanya informativa, que serà el pas previ a començar a sancionar”.
L'inspector de la Policia Local de Banyoles, Emili Garcia, assenyala que “també ens posarem en contacte amb els instituts per valorar la possibilitat de fer xerrades informatives a l’alumnat, així com tenim previst enviar una carta a les seves famílies".
Multes de 350 a 800 euros
Des de la Policia Local recorden que les multes per no tenir el VMP assegurat i registrat poden anar dels 350 euros pels vehicles amb un pes inferior als 25 quilos, als 800 euros pels vehicles amb un pes superior als 25 quilos i una velocitat superior als 14km/h.
