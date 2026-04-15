Educació obrirà dues línies d'I2 a l'escola Camins de Banyoles en una experiència pedagògica pionera
El departament ja ho havia impulsat en altres centres rurals
El Departament d'Educació i Formació Professional obrirà dues línies d'Infantil 2 (I2) a l'escola de primària Camins de Banyoles el curs vinent. Es tracta d'una experiència pedagògica pionera, ja que Banyoles serà la primera ciutat on es farà. Hi haurà 40 places públiques més i el projecte tindrà una durada inicial de tres cursos, tot i que es podria ampliar. Fins ara, Educació ja havia obert cursos d'I2 en algunes escoles rurals, però aquesta serà la primera vegada en un municipi més gran. Amb la incorporació de les dues línies, Banyoles tindrà 147 places d'escolarització per a infants d'entre 0 i 3 anys, el doble que el curs passat.
Des del Departament d'Educació remarquen que el fet de cursar I2 a l'escola Camins no implicarà la continuïtat automàtica al centre i caldrà fer la preinscripció a I3, tal com fan la resta d'infants de la ciutat. A més, els alumnes que s'hi inscriguin seguiran el calendari escolar i l'horari marc de l'escola.
A partir del mes d'abril s'anirà informant del procediment de preinscripció a les places públiques d'I2, tant les de l'escola Camins com les de l'escola bressol municipal de La Balca.
Quan s'acabi aquesta iniciativa de tres cursos, caldrà veure si es renova a partir d'un conveni amb la Universitat de Girona i la Universitat de Vic. Aquests dos centres fan un seguiment del projecte i lideren la investigació del pensament matemàtic i la formació del professorat que hi treballa.
