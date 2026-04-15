Metges de Catalunya anuncia la desena jornada de vaga davant la "manca de negociació"

El sindicat majoritari del col·lectiu retreu a la conselleria que vulgui “diluir la veu del personal mèdic per no reconèixer la singularitat del col·lectiu”

Metges en la mobilització del març passat a Girona amb els mestres i pagesos. / Marc Martí Font

Laura Teixidor

Girona

Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari del col·lectiu mèdic, ha convocat una nova jornada de vaga del personal facultatiu que treballa al sistema sanitari català, tant públic com concertat, en el marc del conflicte obert amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals del col·lectiu mèdic.

L’aturada es farà el dilluns 27 d’abril, coincidint un cop més amb la vaga estatal de quatre dies, a la qual també es poden sumar els facultatius catalans amb el suport de MC. Aquesta serà la desena convocatòria de vaga per part del sindicat mèdic des de l’inici de les mobilitzacions el passat mes d’octubre, "sense que la conselleria hagi accedit encara a negociar cap de les reivindicacions dels metges i les metgesses", lamenten des del sindicat.

D'aquesta manera, MC denuncia la “manca de voluntat per escoltar les reivindicacions dels professionals” per part del Departament de Salut, que està seguint una estratègia basada en “diluir la veu del personal mèdic i facultatiu dins del conjunt de les organitzacions sindicals, sense voler reconèixer la singularitat del col·lectiu”.

En aquest sentit, MC retreu a la conselleria que promogui espais, com un nou grup de treball per abordar la reforma del model de les guàrdies mèdiques, on pretén que el sindicat mèdic sigui un interlocutor més, “quan hauria de tenir un paper central atès que MC aglutina el 98% de la representació sindical dels professionals facultatius”. Així mateix, l’organització recorda que ja existeix un marc específic de diàleg, la taula mèdica sorgida de la vaga de 2023, que “Salut no aprofita”, tot evidenciant una “manca clara de voluntat real de negociació”.

