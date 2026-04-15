Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
Illa reitera que ni el Govern ni el seu partit “arribaran mai a cap acord amb els que defensen discursos d’odi”
La polèmica aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha arribat a la sessió de control al president al Parlament. La pròpia Orriols ha volgut parlar de la qüestió i, conscient de la crisi que l’abstenció dels regidors socialistes -forçats a dimitir- ha provocat al PSC, ha estirat d’ironia en dirigir-se a Illa. “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a ripoll; ha sigut una jugada mestra sense precedents”, ha etzibat la líder d’Aliança. El president, al seu torn, ha negat la major i, sense esmentar les dràstiques decisions que ha pres el partit contra els regidors, ha reiterat que “ni el Govern ni el PSC arribaran a cap acord amb els que defensen discursos d’odi”.
Sílvia Orriols ha aprofitat la seva intervenció a la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, per intentar treure rèdit polític de la polèmica generada al seu municipi, Ripoll, per l’aprovació dels pressupostos facilitada per l’abstenció dels dos regidors del PSC. Aquesta circumstància va provocar que la direcció del PSC s’hi enfrotès al grup municipal, forcés els edils a dimitir i hagi creat una gestora després que els membres de la llista socialista hagin dit que no estan disposats a agafar el relleu.
Davant d’aquest panorama, i sense que ningú s’hi hagi dirigit a ella directament per això, Orriols ha agraït a Illa el suport als pressupostos i la desfeta de l’alternativa socialista a Ripoll. De fet, ha anat més enllà i ha demanat a ERC, CUP i Junts que facin el mateix amb les seves seccions locals perquè, segons ella, “Esquerra s’hagués abstingut si no ho hagués fet el PSC i això ho va dir al ple”, i Junts i CUP “han votat ja moltes propostes d’Aliança” a l’Ajuntament. “Facin també. Per nosaltres, no se n’estiguin”, ha dit.
Illa, que ha reiterat que ni el PSC ni el seu Govern pactaran “mai” amb els que estan “del costat de Trump, Netanyahu, Orban i els discursos d’odi”, no ha volgut anar més enllà en la seva resposta a Orriols. Tampoc ho ha volgut fer quan des del PPC, el seu president, Alejandro Fernández, ha acusat Illa i Orriols de “cinisme i hipocresia” per criticar-se mútuament “però pactar quan els interessa”.
“Illa i Orriols han pactat els pressupostos de Ripoll per evitar la moció de confiança. No ens xuclem el dit. És necessari desemmascarar la seva hipocresia i cinisme. Es diuen de tot, els Pimpinela del Parlament. Però si els convé, pacten. Són una estafa”, ha etzibat Fernández a la seva intervenció.
