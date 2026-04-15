El Santa Caterina torna a abordar la salut mental a través de l'art

La tercera edició d'una exposició proposa la creació artística com a mitjà d’expressió interna i eina terapèutica

Inauguració de l'exposició. / IAS

Laura Teixidor

Girona

Aquest dimecres, coincidint amb el Dia Mundial de l’Art, s’ha inaugurat a la Universitat de Girona, a la Sala de Graus de la Facultat d’Educació i Psicologia, la tercera edició de Diàlegs amb l’Art, titulada Trencar el Silenci. Aquesta edició destaca per abordar l’estigma en salut mental, "posant l’accent en allò que sovint xiuxiueja: mirades que s’aparten, silencis que pesen i paraules que no es diuen".

L’exposició proposa l’art i la creació artística com a mitjà d’expressió interna i eina terapèutica, oferint una mirada profunda sobre les emocions i el benestar emocional. Es tracta d’un treball que integra música, poesia, escriptura i treball en grup, amb l’objectiu que les persones participants se sentin valorades i experimentin l’orgull que suposa veure una obra seva exposada públicament.

La mostra ha estat produïda per la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (UTCA), en coproducció amb diferents serveis de salut mental de l’IAS, com l’Hospital de Dia d’Adolescents, l’Hospital de Dia d’Adults, el Servei de Rehabilitació Comunitària del Gironès-Pla de l’Estany i la Unitat d’Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual.

La coordinadora de la UTCA, Glòria Tràfach, psicòloga, ha subratllat que la vàlua de l’exposició rau en les persones usuàries dels serveis que hi han participat. Segons Tràfach, l’art és una “eina terapèutica i vehicle d’expressió” que contribueix a la divulgació de la salut mental i a la lluita contra l’estigma.

Per la seva banda, Marta Aguasca, psicòloga i artterapeuta, ha explicat que el treball artístic facilita el desenvolupament personal i emocional. “La mostra és el resultat d’anomenar, explorar i experimentar les emocions i exterioritzar-les”, ha afirmat.

L’exposició “Trencar el Silenci” serà itinerant al llarg del 2026, amb les següents parades:

  • Del 15 d’abril al 15 de maig: Universitat de Girona, Sala de Graus de la Facultat d’Educació i Psicologia
  • Del 28 al 30 de maig: Palau de Congressos de Girona, Congrés Nacional de Psicologia Clínica
  • Juny-juliol: Museu de l’Aigua de Salt
  • De l'1 al 18 d’octubre: Hospital Santa Caterina
  • Del 20 d’octubre al 30 de novembre: Granés Fundació
  • Desembre: Hospital Josep Trueta

