Banyoles celebrarà Sant Jordi amb més de seixanta parades
Una desena d’activitats complementaran la diada, que tindrà la plaça Major i l’espai de la Muralla com a centres neuràlgics
Més d'una seixantena de parades, entre professionals i entitats, s’aplegaran a la plaça Major per celebrar la diada de Sant Jordi a Banyoles en la que hi ha programades més d’una desena d’activitats. Un any més, les diferents propostes que s’organitzen, principalment, des de la Biblioteca Municipal, i les diferents entitats en coordinació amb l’àrea de Festes, es faran entre la plaça Major i l’espai de la Muralla.
En concret, a la plaça Major s’instal·laran 65 parades, 21 de professionals, tant del món del llibre com de la rosa, i 44 entitats i associacions de Banyoles i la resta de municipis del Pla de l’Estany.
La Biblioteca de Banyoles tornarà a comptar amb una parada a la plaça Major, en la que s’hi han organitzat diverses propostes de caràcter familiar i cultural. La directora de la biblioteca, Eva Martí, ha explicat que “estem molt contents d’haver arribat a la 30a edició del Concurs de Dibuix i Poesia: per Sant Jordi un punt de llibre", en el que hi poden participar tots infants de la ciutat i pel que aquest any han rebut més de 1.000 punts de llibre. Durant la diada de Sant Jordi es donaran a conèixer els guanyadors d’aquest concurs. Des de la Biblioteca també es fa cada any una prospecció de les publicacions locals, que enguany han estat un total de 40 de temàtiques diferents. Un any més des de l’equipament també es farà un taller de Sant Jordi.
A la tarda, a l’espai de la Muralla es faran diferents activitats familiars com ‘Vine a fer el teu Drac’, a càrrec de l’Escola de Natura, o l’hora del conte ‘El castell del drac’, a càrrec d’Albert Estengre. Les activitats culturals començaran amb el taller de castells, que organitza a la plaça Major la colla castellera Esperxats de l’Estany, tot seguit la cobla Principal d’Olot farà una cercavila fins a la Muralla, on es farà la cloenda dels cursets de sardanes i dansa. Per finalitzar les activitats culturals es farà una mostra de ball de bastons a càrrec de la Colla Bastonera Pal-Trucs de Banyoles.
Encara en el marc de la diada de Sant Jordi, des de l’àrea de Cultura també s’han organitzat quatre noves funcions de l’obra "Els Malentesos" de la companyia banyolina Cor de Teatre. L’obra, que es representarà al Teatre Municipal, es podrà veure el dijous 23 a les cinc de la tarda, el divendres 24 a les vuit del vespre i el dissabte 25 d’abril a les cinc de la tarda i a les vuit del vespre.
Subscriu-te per seguir llegint
