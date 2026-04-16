Ja hi ha data per la posada en marxa del nou model d'ambulàncies a Girona
La multinacional danesa Falck operarà per primera vegada a les comarques gironines després de guanyar el nou concurs del Servei d'Emergències Mèdiques
El desplegament del nou model d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Catalunya forma part del concurs de transport sanitari 2025-2030, amb un pressupost global de 1.970 milions d’euros i es planteja com una transformació de l’atenció extrahospitalària a Catalunya, amb l’objectiu de millorar la cobertura territorial, l’eficiència operativa i l’equipament tecnològic de les unitats.
En aquest nou esquema, el desplegament s'anirà fent de forma esglaonada en les diferents regions sanitàries per facilitar la renovació de la flota i els canvis de base sense afectar la continuïtat assistencial.
En el cas de Girona, el nou model es començarà a desplegar el pròxim 22 d’abril. El canvi comportarà també un relleu en la gestió del servei a la demarcació, ja que la multinacional danesa Falck assumirà per primera vegada el lot de Girona-Alt Maresme i substituirà Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que l’ha prestat durant els últims anys. La multinacional FALCK Servicios Sanitarios, SLU també s’ha imposat en altres territoris del nou concurs.
El nou concurs incorpora a escala catalana més de 1.600 noves ambulàncies, un 20% més que en el contracte anterior, i preveu la incorporació de més de 600 nous tècnics en emergències sanitàries, a més d’un increment d’infermeres i metges. També garanteix més de 330.000 hores anuals de servei urgent i una bossa de 72.200 hores addicionals per fer front a contingències com epidèmies, períodes d’estiu o emergències puntuals.
Noves tipologies de vehicles
Una de les novetats destacades del model és la incorporació de noves tipologies de vehicles. El SEM preveu 23 unitats de suport logístic sanitari, 28 ambulàncies polivalents i 22 unitats llançadora elèctriques per a trasllats de proximitat i altes hospitalàries. Segons el Govern, aquesta reorganització ha de permetre alliberar ambulàncies convencionals, millorar la disponibilitat dels recursos i adaptar millor el servei a pacients de baixa complexitat o amb necessitats específiques, com els pacients bariàtrics.
El desplegament també inclou una renovació tecnològica i de seguretat de la flota. Les noves ambulàncies incorporaran dispositius com ecògrafs, analítica de sang en sec, videolaringoscopis, cadires oruga, sistemes de retenció infantil i detectors individuals de monòxid de carboni, a més d’una millora de la connectivitat i dels canals de comunicació amb la central de coordinació. El dossier remarca igualment canvis en la imatge exterior dels vehicles per fer-los més visibles i segurs a la via pública.
Falck, que ja opera en altres territoris i es presenta com un dels grans grups internacionals del sector, s’estrenarà així a les comarques gironines amb la gestió del transport sanitari urgent i no urgent dins del nou marc català. El detall concret de com es traduirà aquest canvi a la demarcació es farà públic la setmana vinent.
