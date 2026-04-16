La poesia gironina impulsa un llibre solidari a favor de Valentes i Acompanyades
Senders de cendra i albada, impulsat per la poeta gironina Imma Morente i amb 43 autors, s'ha presentat a la Casa de Cultura
La poesia s’ha convertit a Girona en una eina de denúncia i suport social. L’Auditori Viader de la Casa de Cultura va acollir aquest dimecres la presentació de Senders de cendra i albada, un llibre solidari que destina íntegrament els beneficis Valentes i Acompanyades, entitat de referència a les comarques gironines en la lluita contra els matrimonis forçats.
El projecte ha estat impulsat per la poeta gironina Imma Morente, que ha reunit 43 poetes en una obra col·lectiva de denúncia contra la violència de gènere . Arran del llibre també s’ha creat el grup poètic Poetes per la Llum, integrat majoritàriament per autors gironins -amateurs i professionals-, entre els quals hi ha poetes amb trajectòria, professionals i també premiats.
Amb el suport d’Edicions Foment, la iniciativa va néixer amb un objectiu clar: convertir la literatura en una eina de conscienciació i, alhora, en ajuda directa per a una causa social. Tot l’import recaptat amb la venda del llibre es destinarà al 100% a Valentes i Acompanyades, l’entitat que treballa per prevenir i aturar els matrimonis forçats.
L’acte de presentació del llibre va anar a càrrec de Pere Parramon, subdelegat del Govern a Girona; Carme Vinyoles, directora de Valentes i Acompanyadesque es va mostrar orgullosa i agraïda de la iniciativa; i la mateixa Imma Morente, impulsora del projecte. La presentació també va incloure un recital de membres del grup poètic i l’actuació musical de la cantant i poeta Katy Evogli.
El llibre, però, no es quedarà en aquest primer acte a Girona. En els pròxims dies i coincidint amb Sant Jordi, està previst que se’n facin noves presentacions per continuar donant visibilitat al projecte i reforçar la recaptació solidària en favor de l’entitat.
