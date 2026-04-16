La poesia gironina impulsa un llibre solidari a favor de Valentes i Acompanyades

Senders de cendra i albada, impulsat per la poeta gironina Imma Morente i amb 43 autors, s'ha presentat a la Casa de Cultura

Les imatges de la presentació del llibre a Girona, que destina íntegrament els beneficis a Valentes i Acompanyades

Les imatges de la presentació del llibre a Girona, que destina íntegrament els beneficis a Valentes i Acompanyades / Marc Martí / DDG

Eva Batlle

Girona

La poesia s’ha convertit a Girona en una eina de denúncia i suport social. L’Auditori Viader de la Casa de Cultura va acollir aquest dimecres la presentació de Senders de cendra i albada, un llibre solidari que destina íntegrament els beneficis Valentes i Acompanyades, entitat de referència a les comarques gironines en la lluita contra els matrimonis forçats.

El projecte ha estat impulsat per la poeta gironina Imma Morente, que ha reunit 43 poetes en una obra col·lectiva de denúncia contra la violència de gènere . Arran del llibre també s’ha creat el grup poètic Poetes per la Llum, integrat majoritàriament per autors gironins -amateurs i professionals-, entre els quals hi ha poetes amb trajectòria, professionals i també premiats.

Amb el suport d’Edicions Foment, la iniciativa va néixer amb un objectiu clar: convertir la literatura en una eina de conscienciació i, alhora, en ajuda directa per a una causa social. Tot l’import recaptat amb la venda del llibre es destinarà al 100% a Valentes i Acompanyades, l’entitat que treballa per prevenir i aturar els matrimonis forçats.

L’acte de presentació del llibre va anar a càrrec de Pere Parramon, subdelegat del Govern a Girona; Carme Vinyoles, directora de Valentes i Acompanyadesque es va mostrar orgullosa i agraïda de la iniciativa; i la mateixa Imma Morente, impulsora del projecte. La presentació també va incloure un recital de membres del grup poètic i l’actuació musical de la cantant i poeta Katy Evogli.

Notícies relacionades

El llibre, però, no es quedarà en aquest primer acte a Girona. En els pròxims dies i coincidint amb Sant Jordi, està previst que se’n facin noves presentacions per continuar donant visibilitat al projecte i reforçar la recaptació solidària en favor de l’entitat.

  1. Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
  2. Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
  3. «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
  4. «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
  5. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
  6. Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
  7. Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat
  8. Gala, històrica botiga de roba per a la llar, abaixarà la persiana al carrer Argenteria de Girona al maig

Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària

Crema cablejat de coure en una antiga nau de jardineria d'Osor

La Ciutat Esportiva Blanes acull la 19a Fira d'Ocupació TreballemGi per incentivar la inserció laboral

Nou Kia EV2, el crossover 100% elèctric urbà més pràctic, connectat i eficient del segment B-SUV

Fangoria presenta el seu nou disc, 'La verdad o la imaginación', al Festival Sons del Món de Roses

Un estudi de Harvard detecta 500 variants genètiques que s'han accelerat des del neolític

