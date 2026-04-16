Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
Més de la meitat de sancions a conductors amb domicili estranger resten impagades a Catalunya
Més d’una de cada tres multes imposades pel Servei Català de Trànsit a les comarques de Girona entre el 2023 i el 2025 no s’han pagat per la via voluntària. Segons les dades facilitades per Trànsit a l’ACN, el percentatge d’impagaments a la demarcació se situa en el 34,3%, una xifra inferior a la mitjana catalana, que és del 36,4%.
Les dades corresponents al mes passat recullen que, al conjunt de Catalunya, en els tres darrers anys s’han tramitat 4.366.260 expedients sancionadors. D’aquests, se n’han abonat per la via voluntària 2.779.081, de manera que més d’1,5 milions han quedat pendents de pagament en aquesta primera fase. Quan això passa, els expedients passen a la via executiva i és l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) qui s’encarrega de gestionar-ne el cobrament. Entre els infractors amb domicili estranger, més de la meitat de multes dels últims tres anys resten impagades.
Per demarcacions, les comarques de Girona se situen per sota del percentatge d’impagaments del conjunt del país, però continuen registrant un volum rellevant de sancions que no s’abonen dins del termini voluntari. Per davant hi ha el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que encapçalen el rànquing amb un 41,1% d’impagaments, mentre que les comarques de Barcelona arriben al 37%, cosa que representa 1,3 milions de conductors –tenint en compte només les del 2025, els impagaments s'apropen a la meitat–. Lleida tanca la classificació amb un 29,6% En conjunt, les comarques barcelonines acumulen pràcticament tantes sancions com Girona, Lleida i Tarragona sumades.
Impagaments dels estrangers
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica a l’ACN que, en aquests casos, un cop s’esgota la via voluntària, el procediment passa a mans de l’ATC. En paral·lel, també destaca que la situació es complica encara més en el cas dels conductors amb domicili a l’estranger, entre els quals més de la meitat de les multes dels últims tres anys continuen impagades.
D'altra banda, nou de cada deu expedients per infraccions a la carretera són a conductors amb domicili a Espanya, així que dels 4,3 milions de sancions entre el 2023 i el 2025, 426.030 són a persones que viuen fora de les fronteres de l'Estat. El 58,3% de les multes a persones que viuen a l'estranger no han estat abonades, una xifra que contrasta amb el 34% pel que fa als residents a Espanya. Els percentatges dels estrangers no baixen de la meitat d'impagaments cap dels anys analitzats, i el 2025 s'enfilen al 63,8% amb dades del mes passat.
Lamiel explica que tenen un sistema de cobrament a estrangers a través d'una empresa que "envia la multa als titulars dels vehicles en el seu idioma" i, de vegades, des del propi país. "Això fa que la persona que rep la multa se senti una mica més interpel·lada", segueix. Per aquesta via, es recupera un "import destacable" d'unes sancions que, si no, "es podrien donar per perdudes". En el cas dels infractors amb domicili estranger, però, no es recorre a la via executiva, només a la voluntària, perquè contactar amb les hisendes de cada país "necessita tota una sèrie de tràmits que són cars i que no són fàcils".
