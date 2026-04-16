El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
El traumatòleg Jaume Creus, que va treballar 38 anys al centre i va arribar a conèixer personalment el doctor Josep Trueta a Oxford, recupera una de les curiositats més sorprenents sobre els orígens del centre sanitari
L’hospital Josep Trueta celebra aquesta setmana els 70 anys amb el nom plenament arrelat a l'imaginari de Girona. Però, segons recorda el metge Jaume Creus, traumatòleg durant 38 anys al centre, el centre hauria pogut acabar-se dient d’una altra manera abans que s’imposés el nom actual. Hi és que van arribar a sonar dues alternatives.
Una de les efemèrides més simbòliques en la llarga trajectòria de set dècades del centre sanitari es va produir el 1989, quan, després dels traspassos de la Sanitat de l’Estat a la Generalitat, es va passar a anomenar-se Hospital Josep Trueta (1897-1977). El canvi es va oficialitzar l’any 1990, de manera que es va abandonar la referència militar i es va adoptar el del prestigiós cirurgià i humanista Dr. Josep Trueta i Raspall, Catedràtic d’Ortopèdia a la Universitat d’Òxford, catalanista i defensor de la República Catalana que va patir exili durant molts anys, figura estretament vinculada a les terres gironines.
Creus, però, explica en declaracions a 3Cat amb motiu del 70è aniversari del centre que es van arribar a plantejar altres noms, com per exemple Salvador Dalí o Xavier Cugat. Finalment, però, es va optar pel nom del doctor Josep Trueta, que encara perdura en l'actualitat.
Creus es va formar a Anglaterra i hi va conèixer personalment el professor Josep Trueta a Oxford. Cal recordar que el cirurgià català es va exiliar el 1939, es va establir a Oxford i hi va desenvolupar una trajectòria de primer nivell internacional fins a esdevenir catedràtic d’ortopèdia a la universitat.
El traumetòleg també recorda el salt des d’una medicina amb pràctiques que avui semblarien gairebé d’una altra època fins a una sanitat d’avantguarda, amb avenços com la implantació de pròtesis totals de maluc i genoll, l’impuls de l’artroscòpia i la modernització del tractament de fractures amb plaques i claus.
Activitats pel 70è aniversari
Per commemorar els 70 anys, l’hospital ha impulsat una pàgina web històrica amb arxiu fotogràfic, bibliogràfic i audiovisual, una secció de curiositats i testimonis de personalitats vinculades al centre.
El programa també ha inclòs un cicle de xerrades obertes a la ciutadania, una cursa i marxa solidària del 70è aniversari i l’acte central celebrat el 13 d’abril a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona, que va reunir més de 700 persones i va servir, entre altres coses, per presentar el llibre Petita història del Trueta, il·lustrat per Pilarín Bayés.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»