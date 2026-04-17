Un incendi calcina un cotxe al barri de les Tries d'Olot

El vehicle estava aparcat al carrer Compositor Josep Vicent

L'incendi del cotxe d'Olot / Captura de vídeo / anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Un incendi va calcinar dijous a la nit un cotxe al barri de les Tries d’Olot.

El vehicle estava aparcat al carrer Compositor Josep Vicent quan, per causes que ara per ara es desconeixen, es va declarar el foc. Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Municipal d’Olot, que van iniciar les tasques d’extinció amb extintors.

Posteriorment, els Bombers es van afegir al dispositiu i en poca estona van poder apagar completament l’incendi.

Notícies relacionades

El foc es va saldar sense ferits i ara se n’investiga l’origen.

