La Fundació Esclerosi Múltiple inicia una campanya solidària per recaptar fons contra la malaltia
L'entitat organitza la segona edició del Festival Empodera't a Girona el proper 30 de maig
La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) està en plena campanya solidària amb motiu del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, amb l'objectiu de recaptar fons per als seus projectes i donar visibilitat a la malaltia. La iniciativa, que es va posar en marxa a principis d'abril, s'allargarà fins al 30 de maig i té com a eix principal la venda de la tovallola solidària Mulla't als centres d'El Corte Inglés de Catalunya i també a través del web de la companyia.
La tovallola es ven a un preu de 19,90 euros i la recaptació es destina íntegrament als projectes de la fundació, que treballa per reduir l'impacte de l'esclerosi múltiple en la vida de les persones diagnosticades i del seu entorn. Segons remarca l'entitat, la col·laboració amb El Corte Inglés, que participa en la campanya per segon any consecutiu, permet donar més abast a la celebració del dia mundial, reforçar la sensibilització social i obtenir més recursos per mantenir els serveis i programes d'atenció.
En el cas de les comarques gironines, la campanya culminarà el mateix 30 de maig amb la segona edició de l'Empodera't, un festival solidari que es farà a la terrassa d'El Corte Inglés de Girona. La proposta vol convertir-se en un espai de suport, visibilització i celebració per a les persones que conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa, que actualment no té cura.
L'origen del festival es remunta a la primavera del 2024, quan Anna Vasco Huguet, una jove estudiant de l'Eram diagnosticada feia pocs mesos d'esclerosi múltiple, va plantejar a la fundació que el seu treball de fi de grau servís per anar més enllà de l'àmbit acadèmic. D'aquella idea en va néixer EMpodera't, un projecte pensat per sensibilitzar la societat i acompanyar altres persones amb esclerosi múltiple a través de testimonis i històries de superació.
La jornada del 30 de maig es farà de 10.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.30 hores i inclourà diverses activitats obertes al públic. Entre les propostes previstes hi ha la presentació del xuixo solidari de Xuixos Castelló, una quina amb obsequis, un tast de vermuts amb Vins Vidart, un espectacle de màgia de Dion Magic, un taller de ceràmica amb Pètals d'Art i el testimoni i concert d'Anna Huguet. Per participar en algunes activitats, com ara el tast de vermuts, el taller de ceràmica o la compra de la capsa de xuixos solidaris, caldrà fer reserva prèvia a través del web lareserva.cat.
