Junts reclama a la Generalitat la regulació pendent per protegir la nàutica popular
Salvador Vergés pregunta al Govern en quin punt es troba el reglament de la Llei de ports, aturat des del maig del 2025, després de recollir la preocupació de l’entitat Llop de Mar de Sant Feliu de Guíxols
Junts ha reclamat a la Generalitat que desencalli la regulació pendent per donar cobertura i seguretat jurídica a la nàutica popular. El diputat al Parlament Salvador Vergés ha registrat una pregunta al Govern per conèixer en quin punt es troba la tramitació del reglament de desenvolupament de la Llei 10/2019 de ports i transport en aigües marítimes i continentals, així com el calendari previst per aprovar-lo.
La iniciativa arriba després d’una reunió entre Vergés, els regidors de Junts a Sant Feliu de Guíxols i la junta de Llop de Mar, una entitat guixolenca que treballa per defensar i promoure la nàutica popular i l’accés ciutadà al mar. Durant la trobada, l’associació va traslladar la seva inquietud per la manca d’avenços en un reglament que consideren clau per al futur del sector.
Segons ha explicat Vergés, fa gairebé un any que no hi ha notícies sobre l’estat d’aquest projecte, tot i que es tracta d’una reivindicació històrica del món nàutic. El diputat ha recordat que el procés de tramitació es va posar en marxa fa anys i que ha passat per diferents fases de participació i elaboració tècnica, però assegura que es troba aturat des del maig del 2025 sense explicacions públiques.
Per aquest motiu, Junts ha demanat al Govern no només que concreti en quina fase es troba actualment el reglament, sinó també que expliqui les causes de la paralització. La formació defensa que disposar d’un marc normatiu clar és imprescindible per garantir el desenvolupament de la nàutica popular i reforçar el paper social i econòmic del sector marítim a la costa catalana.
En aquest context, Vergés ha posat en valor la tasca d’entitats com Llop de Mar en la democratització de l’accés a la nàutica i ha insistit que la Generalitat ha de donar resposta a les seves demandes.
En la mateixa línia, el regidor de Junts a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Toni Carrión ha remarcat que “el sector de la nàutica popular necessita seguretat jurídica i un marc normatiu clar que permeti mantenir i impulsar aquesta activitat que està estretament vinculada amb la nostra identitat com a poble”.
Junts ha reiterat finalment el seu compromís de continuar defensant el sector marítim i nàutic, que considera un motor econòmic i social de la costa catalana.
