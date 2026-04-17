Retiren el cartell de Salvador Illa de la seu del PSC de Ripoll
Malestar dels fins ara representants socialistes al municipi amb ERC
El cartell amb la imatge del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que presidia el vidre d’entrada a la seu del PSC de Ripoll, ha desaparegut aquesta mateixa setmana coincidint amb el cessament forçat de les funcions que fins ara exercien els seus dos regidors al municipi, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés. Tots dos van facilitar l’aprovació del pressupost municipal amb una abstenció no pactada amb l’equip de govern, però que va ser entomada negativament per l’aparell del partit. Dilluns mateix els va fulminar, malgrat que prèviament els regidors ripollesos ja havien fet públic un comunicat reconeixent el seu error. La desaparició del cartell constata el malestar d’uns representants socialistes a Ripoll amb dècades d’antiguitat al partit, i que van governar l’Ajuntament durant els quatre primers mandats democràtics, amb Pere Jordi Piella al capdavant.
La seu socialista de Ripoll es troba al passeig de Sant Joan, s'utilitza com a seu comarcal del partit, i és propietat del PSC. Abans de final de mes la ja extingida secció local n’entregarà les claus al partit, que actualment busca qui pot substituir als dos regidors i en dictaminarà una junta gestora externa. Per ara, sembla que els nous representants del PSC seran de fora del poble i possiblement de la comarca. Pérez i Avilés plegaran en el ple del darrer dimarts d’aquest mes d’abril, i el primer també ho farà de les seves atribucions com a conseller comarcal, on ocupava la vicepresidència segona. El mateix Enric Pérez havia estat president comarcal entre 2007 i 2011, també pel partit socialista.
Durant el ple on es va generar la tempesta política per l’abstenció del PSC, Pérez va mostrar-se crític amb el pressupost d’aquest 2026, del qual en va afirmar que “no enfoca una transformació real del municipi”, i va lamentar que no s’hagués optat al Pla de Barris, tal com han fet altres viles veïnes. Durant aquesta setmana ha transcendit el malestar en el si de l’antiga secció local del PSC pel vot negatiu d’ERC, ja que totes dues formacions havien verbalitzat internament la seva intenció d’abstenir-se per impedir que es concentrés de nou el focus mediàtic a Ripoll amb nova qüestió de confiança de l’alcaldessa, Sílvia Orriols. El vot en contra de Junts als pressupostos ha estat l'origen de tot el terrabastall, tot i que fa un any ja van deixar clar que no farien fora a Aliança Catalana de l'Ajuntament. Finalment, els republicans van votar també en contra, malgrat afirmar que en cas que els socialistes no s’haguessin abstingut, ho haurien fet ells.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital