

El poble de Santa Pau recorda Albert Badosa amb uns escacs gegants a la plaça

L'homenatge a Albert Badosa, que va incloure la inauguració d'uns escacs gegants, va reunir la família, amics i aficionats dels escacs de la Garrotxa

L'acte d'inauguració del gran tauler d'escacs a la plaça de l'Ajuntament / Ajuntament de Santa Pau

Jesús Badenes

Santa Pau

Santa Pau va homenatjar Albert Badosa Romañó amb la inauguració d’uns escacs gegants a la plaça de l’Ajuntament. El gest lliga el nom d’una figura molt arrelada al poble amb un nou punt visible de l’espai públic i reforça el record d’un home que la Federació Catalana d’Escacs descrivia com a jugador, organitzador i president del Club Escacs Santa Pau, a més d’haver estat delegat territorial de Girona entre el 2014 i el 2019.

L’homenatge es va fer a Santa Pau per al dissabte passat a les quatre de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament, amb l'objectiu de reconèixer la trajectòria i la dedicació d’Albert Badosa al món dels escacs a través de la inauguració d’aquest nou tauler gegant.

Segons ha explicat l’Ajuntament de Santa Pau, l’homenatge també va comptar amb la participació de la família d’Albert Badosa i amb l’organització de partides d’escacs a càrrec del Club Escacs Olot. El consistori ha agraït tant aquesta implicació com la presència de les persones vingudes de diferents punts de la Garrotxa, que van acompanyar la família durant l’acte, en una tarda de record dedicada a una figura molt vinculada als escacs del municipi.

Un homenatge que baixa a la plaça

La decisió d’instal·lar uns escacs gegants dona al reconeixement una forma més tangible que una simple menció protocol·lària. El nom d’Albert Badosa queda així associat a un element visible del centre de Santa Pau i a una pràctica que ell mateix va ajudar a mantenir viva al municipi durant anys.

La placa que llueix també al poble per recordar el jugador / Ajuntament de Santa Pau

Una trajectòria lligada al poble i als escacs gironins

El 2020 li va concedir la insígnia de plata i el va presentar com una persona molt apreciada dins els escacs gironins. La Federació subratllava la seva trajectòria com a jugador, organitzador i president del seu club, i recordava també el seu pas com a delegat territorial de Girona a la junta directiva entre el 2014 i el 2019.

Aquest context ajuda a entendre millor per què el reconeixement té pes a Santa Pau. Segons aquell mateix resum biogràfic, Badosa va participar en la fundació del Club Escacs Santa Pau el 2012, tot i que ja feia anys que organitzava simultànies i tornejos al poble. La Federació recull, a més, que continuava vinculat a l’organització de competicions locals i que definia els escacs com una manera de ser millor persona.

