Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
Els lloretencs capitenegen les nominacions amb quatre locals, dos a Platja d'Aro i una a Empuriabrava
Les comarques gironines tornen a guanyar pes en l’oci nocturn internacional. Set locals de la demarcació, de Lloret de Mar, Platja d'Aro i Empuriabrava, han estat nominats per entrar a la llista de The World’s 100 Best Clubs 2026, una classificació impulsada per la International Nightlife Association que obrirà la votació popular fins al 2 de novembre i que donarà a conèixer el veredicte final el mes de novembre, en el marc dels Golden Moon Awards. 27 locals d'oci nocturn catalans han estat nominats a entrar a la llista.
El principal focus gironí torna a ser Lloret de Mar, que col·loca quatre establiments en aquesta cursa internacional: Disco Privé, Revolution Disco, St. Trop’ i Disco Tropics. A aquests s’hi afegeixen Passarel·la Empuriabrava, a l’Alt Empordà, i BeOut i Papillon, a Platja d’Aro, de manera que la Costa Brava concentra tota la representació gironina en aquesta edició.
La presència gironina arriba, a més, després d’una edició del 2025 especialment destacada. L’any passat, Disco Tropics de Lloret va acabar en el lloc 23 del rànquing mundial, St. Trop’ en el 74 i Disco Privé en el 98, fet que confirma el pes de la nit lloretenca dins del mapa internacional del sector.
Vot del públic i jurat
Enguany, el procés combina per parts iguals el vot del públic i l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’organització, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment en el top 100 mundial.
En paral·lel, la International Nightlife Association manté obertes fins al 31 de juliol les nominacions per a altres categories dels Golden Moon Awards, entre les quals hi ha les de millor DJ, millor festival o local més sostenible. Així, la nova edició dels guardons torna a situar Girona, i especialment la Costa Brava, dins l’aparador global de l’oci nocturn.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat