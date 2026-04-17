Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món

Els lloretencs capitenegen les nominacions amb quatre locals, dos a Platja d'Aro i una a Empuriabrava

La discoteca Tropics de Lloret de Mar, nominada entre les cent millors del món.

La discoteca Tropics de Lloret de Mar, nominada entre les cent millors del món.

Carme Vilà

Carme Vilà

Lloret de Mar

Les comarques gironines tornen a guanyar pes en l’oci nocturn internacional. Set locals de la demarcació, de Lloret de Mar, Platja d'Aro i Empuriabrava, han estat nominats per entrar a la llista de The World’s 100 Best Clubs 2026, una classificació impulsada per la International Nightlife Association que obrirà la votació popular fins al 2 de novembre i que donarà a conèixer el veredicte final el mes de novembre, en el marc dels Golden Moon Awards. 27 locals d'oci nocturn catalans han estat nominats a entrar a la llista.

El principal focus gironí torna a ser Lloret de Mar, que col·loca quatre establiments en aquesta cursa internacional: Disco Privé, Revolution Disco, St. Trop’ i Disco Tropics. A aquests s’hi afegeixen Passarel·la Empuriabrava, a l’Alt Empordà, i BeOut i Papillon, a Platja d’Aro, de manera que la Costa Brava concentra tota la representació gironina en aquesta edició.

La presència gironina arriba, a més, després d’una edició del 2025 especialment destacada. L’any passat, Disco Tropics de Lloret va acabar en el lloc 23 del rànquing mundial, St. Trop’ en el 74 i Disco Privé en el 98, fet que confirma el pes de la nit lloretenca dins del mapa internacional del sector.

Vot del públic i jurat

Enguany, el procés combina per parts iguals el vot del públic i l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’organització, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment en el top 100 mundial.

Notícies relacionades

En paral·lel, la International Nightlife Association manté obertes fins al 31 de juliol les nominacions per a altres categories dels Golden Moon Awards, entre les quals hi ha les de millor DJ, millor festival o local més sostenible. Així, la nova edició dels guardons torna a situar Girona, i especialment la Costa Brava, dins l’aparador global de l’oci nocturn.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
