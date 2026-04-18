Els ingressos de pacients fràgils es redueixen en una cinquena part en dos anys
El model d'atenció integrada desenvolupat els dos últims anys també permet que les persones amb més complexitat passin entre 4 i 5 dies més l’any a casa
En els darrers dos anys, el Departament de Salut constata una reducció d'entre un 18% i un 19% els ingressos hospitalaris i entre un 17% i un 20% els reingressos en la població amb més fragilitat i complexitat clínica. La millora s'atribueix al desplegament del model d’atenció integrada a persones amb cronicitat complexa (PCC) o amb malaltia crònica avançada (MACA). A més, aquestes persones passen actualment entre 4 i 5 dies més l’any a casa seva, un indicador clau de qualitat assistencial i benestar.
Actualment, a les comarques gironines hi ha més de 30.000 persones identificades com a PCC o MACA, l’equivalent al 4,44% de la població, i aproximadament el 85% ja disposa d’un pla individualitzat compartit (PIIC). Més enllà d’aquest avenç en la identificació i la planificació, els resultats dels darrers dos anys mostren un impacte clar en salut i en qualitat assistencia.
Salut remarca que l’atenció a aquesta població és especialment estratègica tot i representar aproximadament el 5% del total, concentra prop de la meitat de la despesa sanitària. Millorar-ne l’atenció no és només una qüestió de qualitat i equitat, sinó també de sostenibilitat del sistema. En el context europeu, Catalunya es posiciona com una de les experiències més avançades en atenció integrada, ja que combina resultats assistencials amb instruments estructurals per transformar el sistema.
Els resultats assolits s’expliquen per una estratègia multicomponent que integra: prevenció i la proactivitat, la personalització de l’atenció a través de plans individualitzats, i una resposta més integrada entre els diferents dispositius sanitaris i socials.
Propers passos
El Govern de la Generalitat continuarà impulsant la transformació del sistema per consolidar aquest model i garantir que arribi de manera efectiva a totes les persones que més ho necessiten. Entre les iniciatives destacades hi ha el desplegament de les noves àrees integrades de salut (AIS) i la futura constitució de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS-Cat), aprovada pel Parlament el passat mes de novembre, amb l’objectiu de reforçar i fer avançar aquest canvi de model.
Subscriu-te per seguir llegint
