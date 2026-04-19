Les imatges que recuperen les cares més conegudes de la medicina gironina de l'últim segle

Una selecció de fotografies i documents del nou arxiu digital del Col·legi de Metges permet resseguir la trajectòria de professionals a les comarques gironines

Retrat antic d'un metge (1899-1920) / Arxiu del Col·legi de Metges de Girona

Laura Teixidor

El nou arxiu digital del Col·legi Oficial de Metges de Girona obre una nova visió a la memòria del col·lectiu de la demarcació amb fotografies de congressos, trobades, actes institucionals i escenes de la vida col·legial al llarg de dècades. El projecte, pioner a l’Estat, ha permès ordenar, descriure i posar a l’abast del públic un fons documental que recull més d’un segle d’història.

Entre el material conservat hi ha imatges que permeten identificar professionals molt presents en la vida pública i assistencial gironina, a més de seguir l’evolució del sector a través d’homenatges, reunions i jornades. La iniciativa també inclou informació sobre milers de col·legiats i vol ser útil tant per a investigadors com per a famílies i ciutadans interessats en el passat mèdic de Girona.

