Les imatges que recuperen les cares més conegudes de la medicina gironina de l'últim segle
Una selecció de fotografies i documents del nou arxiu digital del Col·legi de Metges permet resseguir la trajectòria de professionals a les comarques gironines
El nou arxiu digital del Col·legi Oficial de Metges de Girona obre una nova visió a la memòria del col·lectiu de la demarcació amb fotografies de congressos, trobades, actes institucionals i escenes de la vida col·legial al llarg de dècades. El projecte, pioner a l’Estat, ha permès ordenar, descriure i posar a l’abast del públic un fons documental que recull més d’un segle d’història.
Entre el material conservat hi ha imatges que permeten identificar professionals molt presents en la vida pública i assistencial gironina, a més de seguir l’evolució del sector a través d’homenatges, reunions i jornades. La iniciativa també inclou informació sobre milers de col·legiats i vol ser útil tant per a investigadors com per a famílies i ciutadans interessats en el passat mèdic de Girona.
