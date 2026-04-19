La província de Girona registra 20.724 assistències sanitàries per accidents de trànsit en un any, una cada 25 minuts
És un dels territoris on la sanitat privada té més pes, amb el 72,3% dels pagaments de les asseguradores
Les víctimes d’accidents de trànsit a la província Girona van generar durant el 2025 un total de 20.724 assistències sanitàries, cosa que equival a una atenció cada 25 minuts i 22 segons. La dada la situa entre les províncies amb més activitat d’aquest tipus a l’Estat i la converteix en la segona de Catalunya, només per darrere de Barcelona.
Les xifres formen part de l’estadística feta pública per UNESPA, que recull l’assistència mèdica coberta per les asseguradores a les víctimes de sinistres viaris a través dels convenis sanitaris. En el conjunt d’Espanya, el sector va destinar 431 milions d’euros a aquesta cobertura durant el 2025 i va tramitar 1,03 milions d’expedients, a un ritme aproximat de dues assistències per minut.
En el cas de Girona, però, la dada més significativa no és només el volum d’assistències, sinó el pes que hi té la xarxa privada. Segons l’informe, la província concentra l’1,8% de tota la despesa estatal en aquest àmbit i el 72,3% dels pagaments es van derivar a centres privats, mentre que el 27,7% van anar a la xarxa pública. Només les Illes Balears presenten un percentatge més elevat de protagonisme de la privada.
Segona catalana en atencions
Aquest repartiment també desmarca Girona de la resta de demarcacions catalanes. A Barcelona, el 67,8% dels pagaments van anar a centres privats; a Tarragona, el 53,1%, i a Lleida, el 40%. Això situa la demarcació gironina com la que té un paper més accentuat de la sanitat privada en l’atenció als lesionats per accidents de trànsit dins de Catalunya.
Pel que fa al volum d’assistències, Barcelona encapçala el rànquing amb 155.141 atencions, seguida de Girona, amb 20.724. Per darrere hi figuren Tarragona, amb 10.412, i Lleida, amb 5.549.
L’informe, en tot cas, no quantifica el nombre total d’accidents registrats a la província, sinó les assistències sanitàries i els expedients tramitats arran dels sinistres.
La majoria d'assistits, els conductors
En el conjunt estatal, els conductors van concentrar el 59,2% de les assistències, mentre que els ocupants van representar el 29,3% i els vianants, l’11,5%. Si es mira la forma de desplaçament, el 85,1% de les víctimes viatjaven en automòbil i el 3,4% en moto.
Pel que fa al tipus de servei, les consultes mèdiques i les urgències o primeres assistències concentren pràcticament tota l’activitat sufragada per les asseguradores. Les consultes representen el 52% dels expedients i el 40% dels pagaments, mentre que les urgències suposen el 40% dels expedients i el 28% de la despesa. Les estades hospitalàries, tot i ser només el 2% dels expedients, absorbeixen també un 28% dels pagaments.
El 2025 es van tramitar 1,03 milions d’expedients per accidents de trànsit a Espanya, amb més pes dels centres privats que dels públics. Això suposa dues atencions sanitàries cada minut. Barcelona, Madrid i Sevilla van concentrar el volum més alt de casos. La majoria d’assistències es van registrar a la primera meitat de l’any, sobretot el maig, que va ser el mes amb més atencions.
