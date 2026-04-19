Sant Jordi 2026: llibres, roses i tradició cultural
Vilobí d’Onyar celebrarà la diada el 23 d’abril amb parades de llibres i roses, tallers i actuacions musicals i de dansa per a totes les edats
El pròxim 23 d’abril, el municipi de Vilobí d’Onyar celebrarà, com cada any, la diada de Sant Jordi amb parades de llibres i roses.
Durant la tarda, el centre del poble s’omplirà d’un ambient festiu per a tothom. La plaça acollirà diverses parades des de dos quarts de cinc de la tarda fins a les vuit del vespre, on es podrà passejar i gaudir de totes les activitats. Hi participaran diverses entitats del poble, associacions, autors i autores locals i també l’alumnat de 5è de primària de l’escola de Vilobí d’Onyar.
La biblioteca local també hi serà present, com cada any, fent la biblioteca al carrer i donant suport i fomentant la literatura, la lectura i la cultura des dels més petits fins als més grans. A més, es podran trobar parades d’autors i autores locals, que vindran a signar els seus llibres.
Durant la tarda es faran diversos tallers per a tothom qui vulgui passar una bona estona. Hi haurà un taller de pintar cares, un altre per decorar bosses amb la llegenda de Sant Jordi i també un espai per pintar la història de la llegenda en pedres petites.
Com a novetat d’aquest any, les participants del taller de conversa, un col·lectiu format per persones de més de 65 anys, oferirà un taller de roses fetes amb papiroflèxia perquè tothom pugui aprendre a fer-ne i emportar-se una rosa de paper.
A més dels llibres i les roses, la música i la dansa també seran protagonistes. A les cinc de la tarda, l’alumnat de Fem Música Espai Creatiu posarà l’apunt musical amb un concert i, a les sis de la tarda, serà l’alumnat del Centre de Dansa Tempo qui oferirà una exhibició de dansa.
La celebració de Sant Jordi acabarà amb un recital de poesia fusionat amb rumba. Aquesta activitat serà a les vuit del vespre, on el grup Rumbesia oferirà l’espectacle 'Del negre al blanc', en el que es conjuguen poemes musicats especialment pensats per aquesta diada.
Vilobí d’Onyar vol viure una jornada molt familiar i plena d’activitats, pensada per a petits i grans. Tothom podrà gaudir de la literatura, la música, la dansa, la cultura i, sobretot, de les tradicions catalanes.
