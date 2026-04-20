Sant Jaume veu com la seva Cabra d’Or salta al llibre “Mites i llegendes catalans”
La presentació del llibre “Mites i llegendes catalans” a Sant Jaume de Llierca va ser un èxit rotund, esgotant tots els exemplars disponibles i demostrant l’interès per la cultura popular
La Cabra d’Or de Sant Jaume ha entrat en el llibre “Mites i llegendes catalans”, que es va presentar divendres al Centre Social El Sindicat de Sant Jaume de Llierca. El volum, signat per Esther Barcelona i Jordi Salas, recull relats d’arreu del país i incorpora una de les històries més arrelades del municipi. Segons la informació difosa per l’Ajuntament, l’acte va reunir força públic i va acabar amb la venda de tots els exemplars disponibles.
La notícia, a Sant Jaume de Llierca, no és només la presentació d’un llibre. És que una llegenda local, la de la Cabra d’Or, salta del patrimoni oral del poble a un recull de mites catalans amb abast general. Aquest va ser el centre d’un acte que es va fer el divendres passat a El Sindicat i que, segons l’Ajuntament, va omplir la sala i va esgotar els exemplars que hi havia a la venda.
El llibre, “Mites i llegendes catalans”, el firmen Esther Barcelona i Jordi Salas. El consistori explica que el volum aplega històries d’arreu de Catalunya amb un llenguatge actual i accessible i assenyala que, durant la presentació, la referència a la llegenda santjaumina va despertar interès entre els assistents.
Del relat local al mapa català
La incorporació de la Cabra d’Or dona projecció a una història molt vinculada al municipi. En la valoració posterior de l’acte, l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, va subratllar precisament aquesta idea: que l’entrada de la llegenda al llibre obre una finestra per donar a conèixer el poble més enllà del terme municipal.
La nota municipal també remarca la resposta dels lectors i la situa com un símptoma d’interès per la cultura popular i el patrimoni llegendari. Amb les dades disponibles, la peça deixa dos fets clars: d’una banda, la presència de la Cabra d’Or en un recull de llegendes catalanes; de l’altra, una presentació que, segons l’Ajuntament, va vendre tots els llibres que hi havia disponibles durant l’acte.
Sant Jaume de Llierca troba aquí una manera concreta de situar un dels seus relats més coneguts fora del poble. No és només un acte cultural: és el pas d’una llegenda molt local a un llibre que la posa en circulació dins l’imaginari català.
