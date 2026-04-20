Els gossos de teràpia es consoliden al Trueta: menys ansietat i menys sedació en infants amb paràlisi
L’hospital registra un 72% d’acceptació en aquest nou mètode i una reducció del 26% de la necessitat de sedació durant les infiltracions de toxina botulínica
La teràpia assistida amb gossos s’ha consolidat a l’hospital Trueta de Girona com una eina útil per reduir l’ansietat dels infants amb paràlisi cerebral durant determinats procediments mèdics. Així ho constata l’estudi impulsat per la Unitat Funcional de Paràlisi Cerebral del centre, que assenyala una acceptació del 72% entre els pacients atesos i una disminució del 26% de la necessitat de sedació durant les infiltracions de toxina botulínica.
Aquest tractament s’utilitza per combatre la rigidesa muscular, o espasticitat, que afecta la mobilitat de molts nens i nenes amb paràlisi cerebral. Segons el Trueta, la presència dels gossos durant les puncions ajuda a disminuir l’ansietat, afavoreix el benestar emocional i millora l’experiència assistencial dels pacients.
La iniciativa es va posar en marxa a finals del 2024 amb el suport del Centre de Teràpies Assistides amb Gossos (CTAC). Des d’aleshores, els professionals han detectat diversos beneficis, com una anamnesi més fluida i menys tensa, una observació més natural de la marxa i la postura dels infants, una reducció de l’angoixa durant la intervenció i una recuperació emocional més ràpida després del tractament.
L’estudi s’ha fet amb una mostra de 64 pacients pediàtrics atesos entre desembre del 2024 i desembre del 2025. D’aquests, 46 infants, el 71,9%, van acceptar continuar amb la teràpia, mentre que 18 la van rebutjar. Entre aquests últims, només dos van expressar por als gossos i la resta van adduir motius aliens al rebuig dels animals.
Pel que fa als 46 infants que van participar activament en la teràpia, en 34 casos es va poder mantenir durant tot el procediment, tant en la fase inicial com durant les infiltracions. En 12 casos, però, no es va poder allargar fins al final perquè el nivell d’ansietat continuava sent massa elevat i feia necessària la sedació.
Reducció del suport anestèsic
Un dels resultats que el Trueta destaca més és precisament la reducció del suport anestèsic. Segons les dades recollides, aproximadament un de cada quatre infants va deixar de necessitar sedació farmacològica quan es va incorporar la teràpia assistida amb gossos. A més, el grau de satisfacció de pacients i famílies va arribar als 9,67 punts sobre 10.
"L'eina és ben acceptada i útil per millorar l’experiència dels pacients pediàtrics durant procediments mèdics”
La pediatra del Trueta especialitzada en neurodesenvolupament Dolors Casellas assenyala que els resultats apunten que aquesta teràpia “és una eina ben acceptada i útil per millorar l’experiència dels pacients pediàtrics durant procediments mèdics” i que, en alguns contextos clínics, també pot contribuir a reduir la necessitat de sedació.
Els resultats obtinguts han afavorit ara la col·laboració de Purina, la marca d’alimentació per a animals domèstics de Nestlé, que permetrà mantenir aquest tractament dins la cartera assistencial de la Unitat Funcional de Paràlisi Cerebral. L’acord també preveu ampliar la iniciativa aquest estiu als infants ingressats a la planta de Pediatria.
La Unitat Funcional de Paràlisi Cerebral del Trueta es va posar en marxa el desembre del 2022 amb l’objectiu d’oferir una atenció més coordinada als infants i a les seves famílies, concentrant en una sola visita la valoració de diversos especialistes i adaptant el seguiment terapèutic a cada cas.
