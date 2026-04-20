Un incendi en un pis d’Olot deixa dues persones ateses per fum
El foc es va originar en un calefactor que l’inquilí va treure a l’exterior abans de l’arribada dels Bombers
Un incendi en un pis d’Olot va acabar aquest diumenge a la nit amb dues persones ateses. El succés es remunta a pocs minuts abans de les nou del vespre als baixos d’un bloc de pisos de l’avinguda de Navarra.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, efectius del SEM i la Policia Municipal d’Olot.
Segons informen els Bombers, quan van arribar es van trobar que el focus de l’incendi ja era a fora dels baixos: es tractava d’un calefactor que el mateix inquilí del pis havia tret a l’exterior.
Arran d’això, el foc ja estava apagat, però els efectius van localitzar els baixos plens de fum, igual que l’escala del bloc, i van fer tasques de ventilació.
Pel que fa a l’assistència sanitària, el SEM va atendre dues persones: l’afectat dels baixos i una persona del pis de dalt. Tots dos, però, van ser donats d’alta al mateix lloc dels fets.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell