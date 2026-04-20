Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre

L’accident ha tingut lloc en una finca de la seva propietat on s'hi feien treballs forestals

Una ambulància en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Girona

Un home de 47 anys ha mort aquest dilluns al matí a Ribes de Freser en un accident mentre es feien treballs forestals en una finca de la seva propietat. La víctima ha rebut l’impacte d’un arbre que s’ha precipitat durant les tasques de tala.

L’avís s’ha rebut cap a un quart de dotze del migdia, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra. Malgrat la ràpida intervenció dels serveis sanitaris, no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida, segons els serveis d'emergència.

Els Mossos d’Esquadra han obert diligències i consideren el succés com un accident fortuït, descartant que es tracti d’un sinistre de tipus laboral.

