El president del Consell Comarcal de la Cerdanya declara als jutjats per una construcció en zona protegida i inundable

Chia descarta respondre a les preguntes de SOS Pirineus, segons l'advocat que representa l'entitat, Benet Salellas

L'advocat Benet Salellas, quamb diversos membres de l'entitat SOS Pirineus, entre ells la seva portaveu, Núria Martí, davant dels jutjats de Puigcerdà en el dia que ha declarat el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia. / Albert L. Cobo

El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha declarat aquest dilluns amb relació a una presumpta construcció il·legal feta en una finca situada a prop del nucli de Queixans, a Fontanals de Cerdanya, i que estaria situada dins d'una àrea protegida i inundable. Davant la plaça 1 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Puigcerdà, s'ha negat a respondre a les preguntes de l'advocat Benet Salellas, representant de l'entitat SOS Pirineus, que al seu dia va denunciar els fets. Abans de Chia, han prestat declaració diversos tècnics que van fer informes sobre l'edificació, els quals s'han remès al plantejament que van fer arribar a Fiscalia. Salellas és optimista de cara al fet que es pugui obrir un judici oral.

