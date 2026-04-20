La província de Girona ja té servei territorial propi de Protecció Civil
El Departament d’Interior reorganitza l’organisme per reforçar el suport als municipis davant els riscos climàtics i tecnològics
La província de Girona ja compta amb un servei territorial de Protecció Civil dins del nou desplegament impulsat per la Generalitat per reforçar la presència de l’organisme arreu del país. Segons ha informat l'organisme governamental en una nota de premsa, la reorganització busca millorar el suport als ajuntaments i consells comarcals i potenciar la cultura de l’autoprotecció davant l’augment dels riscos associats a l’emergència climàtica i als nous riscos tecnològics.
La creació d’aquest nou servei situa Girona entre les demarcacions on fins ara no existia una estructura territorial pròpia de Protecció Civil. A més de Girona, el desplegament també s’ha fet a l’Alt Pirineu i Aran, la Catalunya Central, Lleida, el Penedès i les Terres de l’Ebre. Fins ara, en aquests àmbits hi havia la figura de responsable de Protecció Civil, però no un servei territorial específic.
Segons Protecció Civil, el nou model reforça les tasques de suport al món local abans, durant i després de situacions de risc o emergència. El canvi també va acompanyat d’un increment de personal. En el conjunt dels serveis territorials, Protecció Civil suma fins a 40 nous llocs de treball i arriba actualment a una seixantena de professionals. Paral·lelament, el parc mòbil passarà de 10 a 108 vehicles els pròxims mesos.
La reforma forma part del desplegament previst al Decret 239/2025 i inclou també una reorganització dels serveis centrals de la Direcció General de Protecció Civil. L’estructura passa de dues a quatre subdireccions i el Departament preveu que l’organisme arribi als 447 professionals el 2027, davant dels 164 que tenia a mitjan 2025.
Funcions preventives
Una de les novetats és la creació de la Subdirecció General de Prevenció de Protecció Civil, que assumeix part de les funcions preventives amb l’objectiu de guanyar capacitat. Aquesta àrea incorpora, entre altres eines, un Servei de Prevenció Urbanística, encarregat dels informes de protecció civil en tramitacions ambientals i de planejament, i un Servei de Formació de la Població, orientat a campanyes d’autoprotecció i formació.
També es reorganitza l’actual àrea de programes, que passa a denominar-se Subdirecció General de Planificació de Protecció Civil. Dins d’aquesta estructura hi haurà un Servei de Plans i Recursos Locals, un Servei per a l’Autoprotecció d’Activitats i un reforç de les funcions de previsió i anàlisi del risc, especialment en relació amb episodis climàtics i noves amenaces.
En l’àmbit operatiu, la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d’Emergències incorpora un nou Servei de Coordinació Operativa, que haurà de definir l’estratègia de suport als ens locals en situacions de risc, emergència i recuperació. Entre les seves funcions hi haurà també la recollida i classificació de dades sobre emergències i l’anàlisi de la resposta integrada del CECAT i dels equips territorials.
La reestructuració es completa amb la creació de la Subdirecció General d’Administració i Recursos, que agrupa qüestions vinculades als recursos humans, la formació, els pressupostos, la contractació, la tecnologia i el suport administratiu. El Departament també preveu reforçar la recerca en previsió del risc, l’acció internacional i l’assessorament jurídic.
