El PSC treballa "intensament" per trobar els nous regidors a Ripoll després de les dimissions
Lluïsa Moret assegura que els nous edils no formaven part de la llista electoral de la formació
Nazaret Romero
El PSC treballa "intensament" per trobar els dos nous regidors a Ripoll després que s'hagi dissolt l'agrupació socialista al municipi arran que es forcés la dimissió dels dos regidors que es van abstenir en el pressupost de Sílvia Orriols. Segons ha explicat la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, en una roda de premsa a la seu del partit, la federació del PSC a les comarques gironines està "avançant" en la cerca per incorporar "els nous lideratges" a Ripoll. En tot cas, ha dit Moret, les persones que assumiran aquesta responsabilitat no formaven part de la llista electoral del partit al municipi. Així, es treballa en la formació d'un "nou grup municipal format per noves persones", ha dit la portaveu socialista.
La federació del PSC de les comarques gironines va acordar dimarts dissoldre l'agrupació de Ripoll i crear una comissió gestora després de forçar la dimissió dels dos regidors que es van abstenir en el pressupost de Sílvia Orriols. La federació va argumentar la decisió perquè els regidors havien posat els càrrecs "a disposició" i perquè "la línia vermella de no pactar amb l'extrema dreta s'ha de respectar a tot Catalunya".
