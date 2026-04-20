Setmana de controls policials a les comarques de Girona per vigilar l’ús del cinturó, el casc i la retenció infantil
No utilitzar correctament aquests elements comporta una multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts
El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa aquesta setmana, d'aquest dilluns 20 i fins al diumenge 26 d’abril, una nova campanya policial per controlar l’ús del cinturó de seguretat, el casc i els sistemes de retenció infantil. El dispositiu es fa conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i les policies locals de les comarques de Girona i és el primer dels dos controls específics previstos aquest any sobre dispositius de seguretat passiva.
No utilitzar els dispositius de seguretat passiva, o fer-ho de manera inadequada, comporta una multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del permís de conduir.
Segons ha informat Trànsit, aquesta campanya forma part del paquet de 21 accions policials preventives previstes enguany, centrades en diferents factors de risc i tipologies de vehicles.
Sense cinturó
Les dades de l’última campanya equivalent, feta l’abril del 2025, van acabar amb 1.448 denúncies a Catalunya, és a dir, més de 200 al dia. La major part de les sancions, un 85,4%, van ser per no fer servir el cinturó de seguretat. En concret, es van tramitar 1.236 denúncies per aquest motiu. A més, els agents en van imposar 92 per no portar casc i 120 per irregularitats en els sistemes de retenció infantil.
Trànsit recorda que els elements de seguretat passiva són determinants per reduir les lesions en cas d’accident i insisteix en la necessitat de portar-los correctament en tots els desplaçaments. L’avís s’adreça també als passatgers d’autocar, on el cinturó continua sent obligatori.
