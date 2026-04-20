Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
Comissions Obreres i Satse avisen que la falta de personal posa en risc l’obertura completa del nou bloc quirúrgic, prevista per al juny vinent
L'hospital defensa que l’activitat global d'aquest any ha crescut un 6,9%
Els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Satse han alertat del tancament de quiròfans a la tarda a l’hospital Trueta per la manca d’infermeres. Segons denuncien els representants dels treballadors, aquest abril s’han deixat fora de servei dos quiròfans en el torn de tarda per la falta de professionals, una situació que atribueixen a les dificultats per cobrir places i al desgast d’una plantilla que, asseguren, fa temps que treballa "al límit".
Els sindicats sostenen que la problemàtica no és nova, però avisen que s’ha accentuat en les últimes setmanes. Expliquen que durant la Setmana Santa ja es va reduir activitat quirúrgica de tarda i remarquen que la manca de personal coincideix amb un moment clau per al centre, a les portes de l’entrada en funcionament del nou bloc quirúrgic prevista per al juny.
Des dels sindicats afirmen a aquest diari que si no es troben infermeres de quiròfan suficients "no es podrà desplegar l’activitat prevista als nous espais". També alerten que una de les possibilitats és traslladar-hi professionals dels quiròfans actuals i tancar part dels antics fins que arribi més personal. “Si no hi ha dotació necessària, no es podran obrir”, resumeixen.
Els representants dels treballadors subratllen que cada quiròfan necessita dues o tres infermeres per garantir la seguretat dels pacients i lamenten que la resposta al dèficit de personal passi massa sovint per doblar torns o assumir més càrrega assistencial. En aquest sentit, adverteixen que incrementar l’activitat en altres franges a canvi de més hores per part dels professionals no resol el problema de fons i pot agreujar-lo.
La denúncia sindical arriba en un context de dificultats generals per trobar personal sanitari. Segons exposen, en l’últim mes han marxat algunes infermeres de quiròfan i, malgrat els intents d'atraure professionals, "cada cop costa més cobrir vacants". També apunten que molts treballadors arriben d’altres comunitats autònomes, però que això "ja no és suficient per estabilitzar les plantilles". En la mateixa línia, lamenten que no s'ofereixen places prou atractives perquè vingui personal. "De moment encara hi ha massa temporalitat, si no s'estabilitzen més places ho tenim difícil", lamenten.
Augment d'activitat aquest inici d'any
Per la seva banda, l’hospital Trueta evita concretar la gestió de l'activitat als quiròfans i defensa que l’activitat global ha augmentat en comparació a l'any passat. Segons fonts del centre, el nombre d'operacions acumulades fins aquest abril ha crescut un 6,9% respecte al mateix període del 2025.
Ara bé, si es mira específicament l’activitat de tarda dels dies laborables del mes d’abril, les dades facilitades pel mateix hospital mostren una lleu davallada. Aquest 2026 s’han fet una mitjana de 14 operacions per tarda i dia, davant les 15,25 del 2025. El Trueta sosté, tot i això, que l’activitat ha estat “molt semblant” i ho atribueix, entre altres factors, a la disponibilitat de personal i el calendari laboral.
Pel que fa a l’ampliació del bloc quirúrgic, el centre manté que la previsió d’inici d’activitat continua fixada serà pels volts de la segona quinzena de juny. El Trueta assenyala que la posada en marxa ja estava plantejada de manera progressiva i recorda que aquest procés anirà acompanyat del trasllat gradual de l’activitat i dels professionals assignats als nous espais.
En definitiva, afirmen que l'activitat quirúrgica es planifica en cada període en funció de diversos aspectes, com ara la disponibilitat de personal, en un context general de manca de professionals sanitaris amb l'objectiu de garantir un funcionament "eficient i segur", així com el descans dels professionals.
