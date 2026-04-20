La Sindicatura situa el personal de l’ICS com el més allunyat del límit legal de temporalitat el 2024
L’òrgan fiscalitzador xifra en un 16,49% la taxa estructural, per sobre del topall del 8%, i l’eleva fins al 33,77% amb un càlcul alternatiu que incorpora les places pendents de resoldre
La Sindicatura de Comptes situa el personal sanitari de l’Institut Català de la Salut com el col·lectiu més allunyat del límit legal de temporalitat a 31 de desembre del 2024. L’informe de fiscalització sobre el procés d’estabilització de l’ocupació temporal conclou que la taxa de temporalitat estructural de l’ICS era del 16,49%, molt per sobre de l’objectiu del 8% fixat per la Llei 20/2021. En la mateixa comparativa, la resta de personal de la Generalitat quedava en el 7,94%, els Mossos en el 0,25% i el personal docent no universitari en el 4,63%.
En el cas de les comarques gironines, l'ICS gestiona l'hospital Josep Trueta i gran part de l'atenció primària gironina.
L’informe també assenyala que la distància encara s’amplia més amb el càlcul propi de la Sindicatura, que inclou com a personal temporal les places convocades però pendents de resoldre. Amb aquest criteri, la taxa del personal sanitari de l’ICS s’enfila fins al 33,77%, per sobre del 22,62% de la resta d’entitats del sector públic i del 18,20% del personal d’administració i serveis. Això reforça la conclusió que la sanitat pública catalana és l’àmbit que més s’allunya del topall legal.
La fiscalització també posa xifres al volum del procés d’estabilització a l’ICS. L’oferta pública incloïa 7.636 places de personal estatutari dels serveis de salut, de les quals 6.935 corresponien a places bàsiques i 701 a facultatius especialistes dels hospitals gestionats per l’ens. A tancament del 2024, però, no tot el procés estava completat dins del calendari legal previst.
De fet, la Sindicatura recull que l’adjudicació de 181 places del concurs oposició del personal estatutari de l’ICS encara estava pendent de resoldre quan va acabar el treball de camp i que 24 places més es van adjudicar ja fora de termini, un cop superat el 31 de desembre del 2024. En conjunt, de les 7.636 places convocades, 5.538, el 72,52%, estaven adjudicades i amb presa de possessió feta abans de final d’any, mentre que 1.890 més s’havien adjudicat però no es van incorporar fins al 2025.
